El Mundial impulsa las ventas de cerveza en EE.UU., pero el verdadero reto llegará después de la final

El Mundial 2026 no solo es el espectáculo deportivo más importante del año en el mundo. Como negocio, ha llenado estadios y fan zones en sus tres países sede, principalmente en Estados Unidos, donde se asignaron 11 sedes. Pero también, como parte de su derrama, ha dado un respiro a una industria que llevaba varios años enfrentando una disminución en el consumo: la cerveza.

De acuerdo con datos del Beer Institute, las ventas de cerveza en bares, restaurantes y otros establecimientos de las ciudades anfitrionas crecieron alrededor de 14% durante las primeras cuatro semanas del torneo, mientras que el incremento a nivel nacional fue cercano al 4%, reflejando el efecto que generan millones de aficionados reunidos para seguir los partidos.

Para las grandes cerveceras, el Mundial se convirtió en una oportunidad excepcional para recuperar terreno en un mercado donde los consumidores han cambiado sus hábitos y tienen cada vez más opciones de bebidas alcohólicas listas para tomar, cócteles enlatados, bebidas sin alcohol e incluso productos con cannabis, en mercados donde son legales.

El Mundial llega en un momento clave para la industria cervecera

El aumento en las ventas ocurre después de varios años complicados para los fabricantes de cerveza en Estados Unidos.

Las preferencias de los consumidores, especialmente entre los adultos jóvenes, han cambiado de forma importante: bebidas con menor contenido alcohólico, opciones premium, hard seltzers, vinos y destilados, lo que ha impactado en el mercado cervecero tradicional.

A ello se suman factores económicos como la inflación, que elevó los costos de producción, transporte y materias primas, además de hacer que muchos consumidores moderaran su gasto en entretenimiento y bebidas.

Eventos deportivos de gran magnitud suelen revertir temporalmente esa tendencia al concentrar reuniones familiares, visitas a bares y consumo durante varias semanas consecutivas.

Las ciudades sede son las principales beneficiadas

El impacto ha sido especialmente visible en las ciudades que reciben partidos del Mundial.

Bares deportivos, restaurantes, hoteles y establecimientos cercanos a los estadios registran una mayor afluencia de clientes durante los días de juego, impulsada tanto por aficionados estadounidenses como por turistas internacionales.

La combinación de fan zones para aficionados, pantallas gigantes y celebraciones previas y posteriores a los encuentros ha incrementado el consumo de bebidas durante prácticamente todo el día, algo que normalmente solo ocurre en eventos deportivos de gran relevancia como el Super Bowl, la Serie Mundial o la final de la NBA.

Además del consumo en establecimientos, las cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia también suelen beneficiarse cuando los aficionados organizan reuniones para ver los partidos desde casa.

El gran desafío comenzará cuando termine el torneo

Aunque las cifras son positivas, dentro del sector existe cautela.

Las empresas saben que buena parte del crecimiento responde al entusiasmo generado por el Mundial y no necesariamente representa un cambio permanente en los hábitos de consumo.

Cuando finalice el campeonato, a partir de este lunes, la industria tendrá que comprobar si logra conservar parte de esos nuevos clientes o si las ventas regresan rápidamente a los niveles previos al torneo.

Por ello, muchas compañías buscan aprovechar el verano con promociones, nuevos lanzamientos y campañas de mercadotecnia que mantengan el interés de los consumidores durante las siguientes semanas.

Las grandes marcas buscan consolidar su crecimiento

Los patrocinadores oficiales del Mundial han invertido millones de dólares en publicidad, experiencias para aficionados y presencia dentro y fuera de los estadios, para mantener la atención de sus clientes actuales.

El objetivo va más allá de vender más cerveza durante las cinco semanas de torneo. Las compañías buscan fortalecer el reconocimiento de marca y fidelizar consumidores para los próximos años.

Para los distribuidores y dueños de bares, el torneo también representa una oportunidad para atraer nuevos clientes que regresen durante otras temporadas deportivas, como la NFL, que está por comenzar, el futbol universitario o los playoffs de béisbol.

Sin embargo, los analistas coinciden en que el crecimiento sostenido dependerá más de las condiciones económicas, los ingresos de los hogares y la evolución de las preferencias de los consumidores que de un solo evento deportivo.

El verano podría extender el impulso

Una esperanza para la industria es que, aunque el Mundial está por concluir, la temporada de verano todavía ofrece oportunidades para la industria.

Las vacaciones, los festivales, conciertos y reuniones al aire libre suelen favorecer el consumo de cerveza, por lo que las empresas esperan que parte del impulso generado por el torneo se mantenga en las siguientes semanas.

No obstante, el verdadero indicador llegará cuando termine la temporada estival y el mercado vuelva a mostrar si el Mundial logró recuperar consumidores o solo fue un repunte pasajero.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la venta de cerveza durante el Mundial 2026 en EE.UU.

¿Cuánto aumentaron las ventas de cerveza durante el Mundial?

Las ventas en bares, restaurantes y otros establecimientos de las ciudades sede crecieron un 14% durante el primer mes de torneo, mientras que el incremento nacional fue cercano al 4%.

¿Por qué la industria necesitaba este impulso?

El consumo de cerveza ha enfrentado varios años de desaceleración debido a cambios en las preferencias de los consumidores, mayor competencia y un entorno económico más desafiante.

¿Qué ciudades se beneficiaron más?

Principalmente las once ciudades estadounidenses que albergan partidos del Mundial, donde la llegada de turistas y aficionados incrementó la actividad de bares, restaurantes y comercios.

¿El crecimiento continuará después de la final?

La industria espera que parte del impulso se extienda durante el verano, aunque reconoce que aún es incierto si el aumento en las ventas podrá mantenerse una vez concluya el Mundial.

Conclusión

El Mundial 2026 ha demostrado que un evento deportivo de alcance global puede convertirse en un importante motor de consumo para la industria cervecera estadounidense. Sin embargo, el verdadero partido comenzará a partir del día siguiente a la final.

Si las cerveceras logran transformar este entusiasmo en nuevos hábitos de consumo, el Mundial habrá sido mucho más que un éxito comercial de unas cuantas semanas. Si no, el repunte quedará como otro impulso temporal en un mercado que sigue enfrentando importantes cambios.

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