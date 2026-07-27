Shakira se reencuentra con su expareja Antonio de la Rúa

La cantante Shakira posó en una foto junto a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, con quien tuvo una relación seria hace 16 años.

El empresario y desarrollador turístico George Nader publicó una foto en la que posa junto con la estrella colombiana, su hermano Tonino Mebarak y Antonio de la Rúa. Aunque Nader no ofreció detalles sobre el lugar en el que se encontraban, parece que el grupo se reunió en un restaurante.

Shakira y Antonio de la Rúa han sido fotografiados en el pasado por los paparazzis, pero es la primera vez que posan juntos en lo que parece una reunión amistosa. Incluso Shakira se observa poniendo la mano sobre el hombro de De la Rúa.

Esta fotografía llega semanas después de que Shakira fue una de las artistas que protagonizó el primer show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio. Shakira actuó junto con Madonna, Justin Bieber, BTS, el director de orquesta Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Nueva York junto con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000 gracias a amigos en común en Argentina. De la Rúa es hijo del entonces presidente de Argentina Fernando de la Rúa. Cuando se conocieron, Shakira se encontraba en medio de su gira “¿Dónde están los ladrones?”. Tras intentar mantener su relación en secreto durante varias semanas, en mayo de 2000 la pareja fue fotografiada en una cita romántica en Miami.

Además de ser su pareja sentimental, Antonio de la Rúa se convirtió en el manager de Shakira durante varios años y logró exitosos contratos para la artista colombiana. En 2006, Shakira lanzó una de sus canciones más icónicas, “Día de Enero”, un tema dedicado a De la Rúa con el que inmortalizó su amor por el abogado argentino.

La relación de ambos se convirtió en una de las más mediáticas de la industria del entretenimiento y cada paso era seguido muy de cerca por la prensa.

En agosto de 2010 Shakira y De la Rúa se separaron y se hizo público en enero de 2011. “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”, dijo la pareja en un comunicado conjunto.

Shakira declaró: “Nuestra amistad y entendimiento son indisolubles e incorruptibles”.

En 2010, Shakira conoció al futbolista español Gerard Piqué durante la grabación del videoclip de “Waka Waka”, la canción oficial del Mundial Sudáfrica, un tema interpretado por Shakira. Hubo rumores de que la cantante y el futbolista estaban saliendo, pero la artista lo negó. Sin embargo, en 2011 la cantante confirmó su relación con el deportista, lo que confirmó la ruptura definitiva de Shakira con De la Rúa.

En 2012, Antonio demandó a Shakira en Nueva York por $100 millones de dólares. El argentino argumentó que la colombiana le había incumplido en el pago por los beneficios recibidos durante 2011 en la sociedad que tenían en común. Tras una batalla judicial, las demandas del abogado fueron desestimadas.

Shakira mantuvo un profundo cariño por la familia De la Rúa. Incluso cuando el expresidente Fernando de la Rúa falleció en 2019, la cantante le dedicó un cariñoso mensaje de despedida a su amigo. Antonio de la Rúa aceptó testificar a favor de Shakira en su juicio con Hacienda española.

La relación de amistad de Shakira y Antonio de la Rúa ha sobrevivido a pesar de la ruptura, la batalla legal y los años.

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