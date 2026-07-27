Cuidado con el ‘ghost tapping’: así pueden estafarte al donar con el celular

Una simple donación desde el celular o una compra con pago sin contacto pueden convertirse en el inicio de una estafa que vacíe tu cuenta bancaria. Expertos en ciberseguridad alertan sobre el llamado ghost tapping, una modalidad de fraude que aprovecha la tecnología de pago por proximidad (NFC) y que ya ha dejado víctimas con pérdidas de hasta $5,000.

Una donación terminó en un cargo de $5,000

Moneywise relata el caso de Emilie Kostecka, una mujer de Chicago que fue abordada por tres hombres en el vecindario de Logan Square, cerca de una tienda Target.

Los sujetos llevaban una carpeta con fotografías de un niño que, según afirmaban, había sido víctima de la violencia armada y pedían donativos para ayudar a su familia.

Mientras revisaba el material, uno de los hombres le ofreció sostener su teléfono.

Aunque finalmente no realizó ninguna donación, poco después apareció un cargo de $5,000 en su cuenta bancaria por supuestos servicios de carpintería.

“Puede pasarle realmente a cualquiera”, declaró Kostecka a NBC 5 Responds.

La víctima presentó una denuncia ante la policía e inició un reclamo por fraude con Chase Bank.

Inicialmente, la institución financiera determinó que ella era responsable del movimiento, pero tras reabrir el caso terminó devolviéndole el dinero.

Así funciona el fraude conocido como ‘ghost tapping’

Este tipo de fraude utiliza la tecnología NFC, la misma que permite realizar pagos acercando una tarjeta o un teléfono a una terminal de cobro.

De acuerdo con Moneywise, los delincuentes suelen hacerse pasar por vendedores en mercados, festivales o eventos, o por personas que solicitan donativos para una causa benéfica.

Cuando la víctima acepta pagar mediante la función tap-to-pay, los estafadores intentan apresurar la operación para que no verifique el nombre del comercio ni el monto que aparecerá en la terminal.

Como resultado, pueden cobrar una cantidad mucho mayor a la autorizada.

Otra modalidad consiste en decir que el pago no se procesó correctamente o pedir el teléfono o la tarjeta para supuestamente ayudar con la transacción. En ese momento realizan un cobro no autorizado.

Incluso existen casos en los que el delincuente ni siquiera necesita tocar directamente el dispositivo.

Puede acercar discretamente una terminal de cobro instalada en su propio teléfono mientras finge chocar accidentalmente con la víctima en un lugar concurrido, como un mercado o un festival.

McAfee compara esta práctica con un carterista moderno, ya que el contacto físico sirve para distraer mientras se realiza el cargo.

Cómo reducir el riesgo de ser víctima

Especialistas señalan que este fraude requiere proximidad, ya que la tarjeta o el teléfono deben encontrarse a una distancia de apenas uno o dos centímetros de una terminal compatible para que se procese el pago.

McAfee advierte que los atacantes no pueden vaciar cuentas desde lejos, clonar tarjetas completas con un simple toque ni eludir fácilmente las protecciones de las billeteras digitales.

La mayoría de los casos exitosos dependen de la proximidad, la distracción y el error humano.

El Better Business Bureau recomienda verificar siempre el nombre del comercio y el importe antes de confirmar cualquier pago.

Si alguien intenta apresurar la operación o pide tomar el teléfono o la tarjeta, lo más recomendable es cancelar la transacción y retirarse.

También aconseja utilizar fundas o carteras con protección RFID y evitar el pago sin contacto en lugares muy concurridos.

Otra medida consiste en desactivar temporalmente el pago sin contacto cuando no se utilice y activar sistemas de autenticación como Face ID o Touch ID.

Además, revisar con frecuencia los estados de cuenta y activar alertas por cada transacción puede ayudar a detectar cargos sospechosos rápidamente.

Si se identifica un movimiento no autorizado, se debe contactar de inmediato al banco y presentar una denuncia ante la policía.



Sigue leyendo:

– Mujer de Florida pierde $50,000 que había ahorrado para comprar su casa en una estafa bancaria

– SNAP cambiará sus tarjetas para combatir el robo de beneficios de los cupones de alimentos

– ¿Por qué no deberías tener todo tu dinero en un solo banco?