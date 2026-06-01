Zonas de Intercambio Seguro en Miami: para qué sirven y dónde están ubicadas

Cuando te dedicas a la venta y compra de productos en internet, bien sea por trabajo o hábito, uno de los pasos más importantes es la entrega al cliente y el intercambio del dinero en efectivo o transacción. Para favorecer esta práctica y preservar la seguridad de los involucrados, Miami está impulsando las llamadas ‘Safe Exchange Zones’, que al español significa Zona de Intercambio Seguro.

Se trata de espacios públicos especialmente habilitados para concretar este tipo de transacciones, acordadas previamente a través de internet, además de la entrega del producto.

Generalmente, son áreas ubicadas en instalaciones gubernamentales y dependencias policiales donde dos personas pueden encontrarse para intercambiar productos, realizar pagos o entregar artículos.

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¿Para qué son las Zonas de Intercambio Seguro?

La iniciativa busca reducir los riesgos de robos, fraudes, agresiones o cualquier otra situación peligrosa que pueda surgir durante una reunión con desconocidos.

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó que están comprometidos a “mantener seguros a los residentes y visitantes al proporcionar un lugar seguro para realizar intercambios derivados de transacciones en línea”.

Las autoridades consideran que la presencia policial, las cámaras de vigilancia y el constante movimiento de personas ayudan a desalentar actividades delictivas y brindan mayor tranquilidad a quienes participan en este tipo de encuentros.

Dónde están ubicadas las Zonas de Intercambio Seguro en Miami-Dade

Actualmente, varias estaciones policiales del condado permiten realizar intercambios durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estas son:

Distrito Intracoastal: 15665 Biscayne Boulevard, Miami

Distrito Northside: 799 NW 81 Street, Miami

Distrito Northwest: 5975 Miami Lakes Drive East, Miami Lakes

Distrito Midwest: 9101 NW 25 Street, Doral

Distrito Kendall: 7707 SW 117 Avenue, Miami

Distrito Hammocks: 10000 SW 142 Avenue, Miami

Distrito South: 10800 SW 211 Street, Miami

Centro Stephen P. Clark: 111 NW First Street, Miami

También existen otros puntos habilitados con horarios específicos durante los días laborables:

Centro de Justicia de North Dade: 15555 Biscayne Boulevard, North Miami Beach, de 8:00 am a 6:00 pm.

Centro de Gobierno de South Dade: 10710 SW 211th Street, Cutler Bay, de 8:00 am a 6:00 pm.

Centro de Permisos e Inspección de West Dade: 11805 SW 26th Street, Miami, de 8:00 am a 8:00 pm.

Las autoridades recomiendan utilizarlas especialmente cuando se realizan operaciones con personas desconocidas, artículos de alto valor o pagos en efectivo. La combinación de vigilancia, iluminación y presencia institucional convierte estos espacios en una de las opciones más seguras para concretar negocios entre particulares en Miami-Dade.

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