Estrellas piden al Reino Unido bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros.

La industria del cine sigue haciendo movimientos para que la fusión entre Paramount y Warner Bros. no se de nunca. Recientemente, los actores Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong escribieron un artículo de opinión en el que plantean su opinión sobre la transacción de la que se habla desde que comenzó el año.

El artículo de opinión fue publicado en el medio británico “The Guardian” y en él piden al Reino Unido que bloquee la fusión. Esto se publica al mismo tiempo que Paramount anunció que iba a retrasar el acuerdo hasta el año que viene, y mientras tanto enfrentarán las demandas que ha recibido de 12 fiscales generales y del Sindicato de Guionistas.

En la publicación, los tres actores escribieron: “Como actores y figuras públicas que hemos dedicado nuestras carreras a las artes en Gran Bretaña —trabajando con equipos británicos, en escenarios y platós británicos— tenemos una responsabilidad con el público que apoya, disfruta y consume el arte que creamos”. También alegan que “El Reino Unido se ve amenazado por una fusión de medios que perjudicaría a nuestros trabajadores, nuestra cultura y al público, pero podemos impedirlo”.

El llamado al Reino Unido podría no considerarse tan fuera de lugar si se toma en cuenta que en el pasado Lisa Nandy, secretaria de Cultura del Reino Unido, ha dicho anteriormente que estaba “dispuesta a intervenir” en este acuerdo que está valorado en $111 millones de dólares.

También hacen mención de que la Unión Europea dio su aprobación para la fusión. “La lucha contra esta fusión se libra ahora en dos frentes, y Nandy dirige uno de ellos. Si su departamento decide intervenir, podría ser una de las decisiones más importantes que haya tomado un secretario de cultura para el cine, la televisión y los medios de comunicación británicos en una generación”.

Ellos no son las únicas estrellas de Hollywood que han dado su opinión sobre el tema. Pues hace unos meses, se comenzó a compartir una carta que firmaron muchas personalidades, entre ellas Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem, Denis Villeneuve, Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter.

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