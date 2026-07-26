Paramount Skydance retrasará su fusión con Warner Bros. al año que viene

El pasado viernes 24 de julio, Paramount Skydance informó que habían tomado la decisión de retrasar su fusión con Warner Bros. Discovery hasta el año que viene. Esta decisión se tomó luego de que fiscales y otros relacionados con la industria reclamaran que el acuerdo incumple con la ley antimonopolio.

Paramount anunció esta decisión a través de un comunicado. En él, dice: “El acuerdo de hoy representa una victoria significativa, ya que el resultado es exactamente lo que buscábamos desde el principio: un camino directo a un juicio basado en las pruebas“.

Antes de tomar esta decisión, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín extendió la suspensión de la megafusión Paramount con Warner Bros. Discovery durante dos semanas más. La jueza tomó la decisión luego de recibir una demanda a nombre de 12 fiscales generales estatales. Este grupo alega que la fusión “se trata de una clásica estrategia de dominación del mercado para películas y servicios de streaming, que sofoca la competencia”. Lo que más respalda esta demanda es que se dice que este acuerdo viola la ley antimonopolios federal.

Contrario a intimidar al conglomerado, Paramount asegura: “Esta es la forma más rápida y clara de demostrar que esta transacción es beneficiosa para la competencia, para los consumidores y para los creadores, una conclusión a la que ya han llegado decenas de autoridades de competencia en todo el mundo”.

Al mismo tiempo que estos fiscales y otros artistas se pronuncian en contra de la fusión, Paramount también ha recibido la aprobación de otros entes para seguir adelante con el trato. Por ejemplo, esta semana recibieron la aprobación de la Unión Europea. También el mismo conglomerado ha dicho que han recibido la aprobación de reguladores y gobiernos de 65 jurisdicciones.

Además de hablar sobre el incumplimiento de la ley antimonopolio de Estados Unidos, también se ha expresado la preocupación de esta fusión porque el actual CEO de Paramount es David Ellison, quien aseguran tiene una estrecha relación con Donald Trump.

Hay que recordar que este acuerdo está valorado en $110,000 millones de dólares y se comenzó a hablar sobre el acuerdo en enero de este año.

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