Exdirector del FBI solicita retirar los cargos por una supuesta amenaza a Trump en Instagram

El exdirector del FBI James Comey pidió este lunes a un juez federal que desestime el caso donde el Departamento de Justicia (DOJ) le acusa de supuestamente amenazar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una publicación en Instagram el año pasado.

Esta es la segunda imputación contra Comey, acérrimo crítico de Trump, después de que un tribunal desechara una primera demanda del DOJ por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción, en relación con la investigación sobre los supuestos vínculos de la campaña electoral de 2016 del mandatario con Rusia.

En este caso, la acusación está relacionada con una fotografía que el exjefe del FBI publicó – y luego borró- en mayo de 2025 donde se veían unas conchas que formaban la cifra “8647” con el mensaje: “Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa”.

Los seguidores de Trump lo interpretaron como un mensaje político contra el republicano, quien es el presidente estadounidense número 45 y 47.

El número 86, en jerga, puede significar “eliminar” o “deshacerse de” alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

Los abogados de Comey afirmaron en documentos judiciales presentados este lunes que la foto no constituye una amenaza real contra Trump y que los cargos vulneran el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda, puesto que otras personas que han utilizado esa misma frase no han sido acusadas.

En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó el primer caso contra el exdirector del FBI, junto a otro contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también imputada por el DOJ; tras concluir que la fiscal federal escogida por el presidente para liderar los dos procesos fue designada ilegalmente.

James Comey, un republicano que había sido nombrado en 2013 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017, tras la polémica porque el funcionario lideraba la investigación sobre la llamada “trama rusa” en las elecciones ganadas por Trump en 2016.

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