James Comey dice confiar en el sistema judicial de EE.UU. en medio del caso federal en su contra

El exdirector del FBI James Comey afirmó este domingo que mantiene una “plena confianza” en el sistema judicial estadounidense mientras enfrenta un proceso federal relacionado con una publicación realizada en Instagram en 2025, informó NBC News.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press, defendió la independencia del poder judicial y aseguró que representa uno de los pilares fundamentales del sistema democrático de Estados Unidos.

“El poder judicial es la genialidad de nuestros fundadores”, expresó el exfuncionario.

Añadió que considera a los tribunales “la guardiana del estado de derecho” y aseguró que continúa creyendo en las instituciones judiciales del país.

Comey fue acusado formalmente el mes pasado después de que fiscales federales sostuvieran que una fotografía publicada en Instagram, donde aparecían conchas marinas formando la frase “86 47”, constituía una amenaza contra la vida del presidente Donald Trump.

Funcionarios de la administración Trump y del Departamento de Justicia argumentaron que el número “86” puede interpretarse como una referencia a “eliminar” o “matar”. Trump incluso declaró desde la Oficina Oval que el término es conocido como una expresión de la mafia relacionada con asesinatos.

Sin embargo, NBC News señaló que trabajadores del sector gastronómico explicaron que “86” es una expresión ampliamente utilizada en restaurantes y bares para indicar que un producto o ingrediente se agotó, sin connotaciones violentas.

El fiscal general interino Todd Blanche sostuvo este mes, también en declaraciones a Meet the Press, que la acusación contra Comey no se limita únicamente a la imagen publicada en redes sociales. Según afirmó, los fiscales reunieron pruebas durante cerca de 11 meses antes de presentar el caso ante un gran jurado.

Consultado nuevamente este domingo, Comey evitó referirse al contenido específico del proceso judicial y argumentó que el caso continúa en desarrollo. También cuestionó que funcionarios del Departamento de Justicia hagan comentarios públicos sobre la investigación.

“No debería hablar de eso. Yo no puedo hablar de eso”, afirmó.

Desde que fue acusado, el exdirector del FBI ha mantenido una postura crítica hacia Trump y sus aliados políticos. La semana pasada, en declaraciones a MS NOW citadas por NBC News, sostuvo que el mandatario tiene “un deseo insaciable de vengarse” de quienes lo han criticado.

En otra entrevista con NBC News, Comey señaló que utilizar al Departamento de Justicia para perseguir adversarios políticos contradice la misión institucional de la agencia. Mencionó los casos de figuras como Adam Schiff, Letitia James y el senador Mark Kelly, quienes han sido objeto de investigaciones o ataques políticos vinculados al presidente.

El exdirector recordó además que procesos judiciales previos en su contra y contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fueron desestimados el año pasado luego de que un juez concluyera que el fiscal encargado había sido nombrado de forma incorrecta.

Este domingo, Comey afirmó que aquel caso representó “sin duda” una represalia política motivada por las diferencias del presidente con sus críticos. “El presidente de Estados Unidos no puede utilizar el Departamento de Justicia para perseguir personas por venganza”, declaró.

“Si eso ocurre, simplemente no podemos funcionar como república”, agregó.

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