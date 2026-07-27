Gianni Infantino habló sobre polémicas y arremetió contra críticos del Mundial 2026: “Están consumidos por el odio”

Gianni Infantino defendió el Mundial 2026 y arremetió contra quienes cuestionaron el torneo y sus arbitrajes. El presidente de la FIFA aseguró que los críticos están “consumidos por el odio” y que la competición se desarrolló sin incidentes, con estadios seguros y un ambiente que, según él, desmintió cualquier narrativa de caos o manipulación.

Infantino publicó un mensaje en redes sociales el pasado domingo donde reivindicó la organización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Destacó que más de siete millones de aficionados recorrieron 16 ciudades “sin hostilidad ni violencia”, y lamentó que parte del debate público se centrara en rumores y acusaciones que, a su juicio, no reflejan lo ocurrido en el torneo.

Asimismo, apuntó directamente a periodistas y analistas que cuestionaron la gestión del campeonato. Sostuvo que quienes difundieron críticas “se perdieron el espectáculo” y afirmó que la FIFA seguirá trabajando “en primera línea”.

Todo esto en paralelo a algunos sectores que, según él, “dividen” en lugar de acompañar el evento.

El dirigente también mencionó el ingreso de la selección de Irán a Estados Unidos, un punto que generó atención por el contexto político. Afirmó que la presencia del equipo se desarrolló sin incidentes y que el fútbol “es más grande que el odio y la discriminación”.

Para Infantino, el torneo demostró que la convivencia es posible incluso entre países con tensiones diplomáticas, políticas y sociales en curso.

Sobre las polémicas arbitrales, el presidente evitó referirse a jugadas específicas, pero sí defendió que decisiones disciplinarias discutidas, incluida la retirada de sanciones, son prácticas habituales en ligas de primer nivel.

Incluso cuestionó que algunos de los países que aplican criterios similares fueran los más críticos durante el Mundial.

La polémica de Infantino con Trump

En el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun por un planchazo involuntario.

Días después, la FIFA y su Comité de Disciplina suspendieron la sanción por la tarjeta roja. Horas antes del partido de dieciseisavos de final ante Bélgica.

Posterior a esa decisión, Donald Trump admitió que llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun.

Infantino admitió que habló con Donald Trump sobre la polémica roja a Folarin Balogun, pero aseguró que la FIFA no intervino y que la decisión de levantar la sanción fue tomada por “órganos independientes”.

El mandamás del fútbol global aseguró que la decisión fue tomada por un comité independiente. Sin embargo, Trump insistió en que fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien tomó la decisión.



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