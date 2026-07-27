ICE deportó a Daniel Ogando, exjugador de Indianapolis Colts en la NFL

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a Daniel Adongo, exjugador de los Indianapolis Colts, tras confirmar que permanecía en Estados Unidos con la visa vencida y acumulaba antecedentes penales.

La expulsión ocurrió el pasado 20 de julio, en medio del aumento de operativos migratorios bajo la administración de Donald Trump y un clima antimigrante desde que el republicano retornó a la Casa Blanca.

ICE determinó que Adongo violó la ley migratoria al quedarse en el país después del vencimiento de su visa y acumular detenciones en Indiana.

This CRIMINAL and former NFL linebacker has been DEPORTED after he broke our laws.



Daniel Ogama Adongo, from Kenya, has a criminal record in the U.S. that includes arrests for criminal mischief with damage, felony intimidation, battery and disorderly conduct.



Our communities? https://t.co/NNsS6tVHtd pic.twitter.com/PPdYCBcq1P — Homeland Security (@DHSgov) July 25, 2026

Los registros oficiales incluyen acusaciones por intimidación grave, agresión, alteración del orden público y una condena cercana a un año de prisión por daños a propiedad privada en 2020.

Los cargos más recientes fueron procesados bajo la ley Laken Riley, que ordena detención obligatoria y sin fianza para ciertos inmigrantes irregulares acusados de delitos específicos.

ICE sostuvo que su deportación se dio debido a una combinación de factores. Primero, su estatus migratorio vencido. Luego, sus antecedentes.

La expulsión ocurre mientras aumentan las operaciones federales. En junio, ICE y CBP reportaron más de 43.000 arrestos, la cifra más alta del segundo mandato de Donald Trump.

Por su parte, Douglas Thompson, director asistente de la oficina de ICE en Chicago, afirmó que la comunidad “está más segura” tras la salida del exjugador y que quienes violen la ley migratoria “rendirán cuentas, incluidos los exatletas profesionales”.

El exapoyador de 36 años, nacido en Kenia, jugó cinco partidos en la NFL entre 2013 y 2015. Tras dejar el deporte, permaneció en Estados Unidos sin autorización migratoria desde 2016.

Adongo fue el primer jugador nacido en Kenia en disputar temporada regular en la NFL. Llegó a la NFL en 2013 y venía del rugby profesional en Sudáfrica.

Los Colts lo firmaron inicialmente para el equipo de práctica. Debutó en equipos especiales durante la temporada 2013.

En 2014 sufrió lesiones en el bíceps y en la parte baja de la pierna que limitaron su desarrollo. Pasó gran parte del año en la lista de lesionados.

En 2015 volvió a ser activado, pero no logró consolidarse en la rotación defensiva. Su participación se mantuvo en equipos especiales.

En total, jugó cinco partidos oficiales en la NFL, todos con Indianapolis. El equipo lo liberó en 2015 tras evaluar que su transición desde el rugby no alcanzó el nivel esperado para un rol estable en defensa.



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