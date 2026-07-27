Joe Biden publicará sus memorias tras las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicará el próximo 17 de noviembre un libro de memorias titulado Prométeme, América, en el que repasará algunos de los momentos más importantes de su presidencia, incluyendo su decisión de retirarse de la contienda por la reelección en 2024. Así lo informó la agencia Associated Press.

La obra, editada por Little, Brown and Company, llegará a las librerías apenas dos semanas después de las elecciones de mitad de mandato, un calendario que podría generar incomodidad entre algunos sectores del Partido Demócrata, que buscan centrar la campaña en el actual presidente Donald Trump y no en el legado de Biden.

En un video difundido para anunciar la publicación, el exmandatario explicó que el libro aborda “los desafíos que enfrentamos como nación”, así como las razones que lo llevaron primero a buscar un segundo mandato y posteriormente a abandonar su candidatura.

Durante el último año habían circulado versiones sobre la preparación de estas memorias, e incluso el propio Biden había adelantado que trabajaba en el proyecto.

Biden, quien cumplirá 84 años tres días después del lanzamiento del libro, se suma a la tradición de los expresidentes estadounidenses de publicar relatos sobre su paso por la Casa Blanca. De acuerdo con la agencia de noticias, contó con el apoyo de un reducido equipo editorial durante la elaboración del texto, aunque la editorial no reveló los términos económicos del contrato.

El título, Prométeme, América, evoca su libro de 2017 Promise Me, Dad, centrado en la enfermedad y fallecimiento de su hijo Beau Biden.

Las memorias también llegan en un contexto en el que persisten interrogantes sobre la salud del exmandatario. Su desempeño en el debate presidencial de junio de 2024, que precipitó su salida de la carrera por la reelección, alimentó cuestionamientos sobre su estado físico y cognitivo, mientras tanto demócratas como republicanos criticaron a la Casa Blanca por la forma en que manejó la información sobre su condición, recordó AP.

En junio de este año, la exprimera dama Jill Biden escribió en sus propias memorias que llegó a temer que su esposo estuviera sufriendo un derrame cerebral durante aquel debate, aunque posteriormente la Casa Blanca atribuyó su desempeño a un resfriado.

Además, Biden recordó en el video promocional que actualmente recibe tratamiento tras haber sido diagnosticado con cáncer de próstata y aseguró que su evolución “va muy bien”. También agradeció las muestras de apoyo recibidas por él y su familia.

La editorial adelantó que el expresidente realizará una gira de promoción y concederá entrevistas con motivo de la publicación del libro.

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