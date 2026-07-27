Los estados de EE.UU. donde es más probable que roben o se pierda un paquete

Las compras en línea forman parte de la rutina de millones de estadounidenses, pero recibir un paquete en la puerta de casa no siempre garantiza que llegue a manos de su destinatario. Un nuevo estudio reveló cuáles son los estados de Estados Unidos donde existe una mayor preocupación por el robo o la pérdida de envíos, a partir del análisis de miles de búsquedas realizadas por los usuarios relacionadas con paquetes desaparecidos.

La investigación fue elaborada por la plataforma de dropshipping AutoDS.com, que examinó el volumen promedio de búsquedas de más de 150 términos asociados con paquetes robados o extraviados, entre ellos “correo perdido de USPS”, “paquete de Amazon robado”, “paquete perdido de FedEx”, “correo extraviado” y “ladrones de porches”. Para ofrecer una comparación justa, los datos se ajustaron de acuerdo con la población de cada estado y se calcularon las búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes.

El resultado deja una sorpresa: los estados que encabezan la clasificación no son los más poblados del país, sino territorios con desafíos logísticos particulares y una menor densidad de habitantes.

Alaska lidera el ranking nacional

Alaska ocupa el primer lugar con un promedio de 98.17 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes, resultado de 720 búsquedas frente a una población de poco más de 733,000 personas. El Servicio Postal de EE.UU. (USPS) concentra la mayor parte de esas consultas, muy por encima de empresas como FedEx y UPS.

El segundo lugar corresponde a Hawaii, con 95.69 búsquedas por cada 100,000 habitantes, mientras que Vermont aparece en la tercera posición con 83.53, seguido por Dakota del Norte con 82.38 y Wyoming con 72.48.

Completan los 10 primeros lugares Delaware, Rhode Island, Washington, Colorado e Illinois, estados donde también se registra un elevado interés por localizar paquetes perdidos o denunciar robos de entregas.

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que estados con enormes poblaciones, como California, Texas o Florida, no ocupan las primeras posiciones cuando las búsquedas se ajustan proporcionalmente al número de habitantes.

Imagen realizada con ayuda de IA.

USPS domina las búsquedas en casi todo el país

Además del ranking estatal, los investigadores analizaron qué empresas de reparto aparecen con mayor frecuencia en las búsquedas relacionadas con paquetes desaparecidos.

El resultado muestra un claro predominio del USPS, que ocupa el primer lugar en prácticamente todos los estados. Detrás aparecen, dependiendo de la región, compañías como FedEx, UPS y Amazon, aunque con una diferencia considerable respecto al operador postal federal.

En Alaska, por ejemplo, USPS registra 57.84 búsquedas por cada 100,000 habitantes, mientras que FedEx y UPS quedan muy por detrás. En Vermont, Dakota del Norte y Wyoming se repite un patrón similar, con USPS concentrando la mayor parte de las consultas relacionadas con envíos extraviados.

Los autores aclaran que el estudio no mide el número real de paquetes robados o perdidos, sino el nivel de preocupación o las incidencias que llevan a los usuarios a realizar búsquedas en internet para rastrear sus envíos o presentar reclamaciones.

La geografía influye, pero no lo explica todo

Para Lior Pozin, fundador y director ejecutivo de AutoDS.com, los resultados muestran que la ubicación geográfica es un factor importante, aunque insuficiente para explicar el fenómeno.

El especialista señaló que Alaska y Hawaii enfrentan desafíos logísticos únicos debido a su aislamiento geográfico. Sin embargo, el hecho de que estados continentales como Vermont o Dakota del Norte también aparezcan entre los primeros lugares demuestra que la distancia no es la única variable que influye en la pérdida o el robo de paquetes.

Pozin también destacó que estados con una infraestructura de reparto muy desarrollada y una alta concentración urbana, como Nueva York, siguen apareciendo entre los primeros puestos del ranking nacional, lo que evidencia que contar con una amplia red de distribución no garantiza entregas completamente seguras.

¿Cómo reducir el riesgo de perder un paquete?

Aunque el estudio se basa en tendencias de búsqueda y no en denuncias oficiales, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas para disminuir el riesgo de robo de paquetes.

Entre las principales recomendaciones figuran: activar las notificaciones de entrega en tiempo real, utilizar casilleros seguros o puntos de recogida cuando estén disponibles, solicitar la firma del destinatario en compras de alto valor y evitar dejar paquetes durante largos periodos en la entrada de la vivienda.

Con el crecimiento constante del comercio electrónico en EE.UU., estas precauciones pueden marcar la diferencia y evitar que una compra termine convirtiéndose en una reclamación por un paquete desaparecido.

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