Mega Millions llega a $800 millones tras 37 sorteos sin ganador: cuándo es el próximo sorteo

El premio mayor de Mega Millions sigue creciendo y ya alcanzó un estimado de $800 millones de dólares, luego de que el sorteo celebrado la noche del 24 de julio terminó sin un ganador del jackpot.

Con este resultado, el popular juego de lotería de Estados Unidos acumula 37 sorteos consecutivos sin que nadie acierte la combinación ganadora, una racha que lo coloca entre los 10 premios mayores más altos en la historia de Mega Millions.

Los números ganadores del último sorteo fueron 2, 5, 42, 44 y 60, mientras que la Mega Ball fue el 1. Ningún boleto logró acertar los 5 números principales y la Mega Ball para reclamar el premio estimado de $743 millones que estaba en juego esa noche.

Hubo ganadores de premios menores

Aunque el premio mayor quedó vacante, varios jugadores sí obtuvieron importantes premios secundarios. En total, 13 boletos acertaron cuatro de los 5 números junto con la Mega Ball, lo que les permitió ganar premios de entre $20,000 y $40,000, dependiendo del multiplicador seleccionado al momento de la compra.

California fue el estado con el mayor número de boletos premiados en la categoría del tercer lugar, al registrar 5 ganadores.

El último boleto que consiguió el jackpot de Mega Millions fue vendido en Ohio, donde el fideicomiso Happy Trails Trust ganó un premio de $60 millones en el sorteo celebrado el 17 de marzo. Desde entonces, el premio ha seguido aumentando con cada sorteo sin ganador.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Mega Millions?

El siguiente sorteo de Mega Millions está programado para la noche del 28 de julio, cuando los jugadores competirán por un premio estimado de $800 millones. Si un ganador decide recibir el dinero en un solo pago, la cantidad en efectivo será menor al monto anunciado debido a la opción de pago único y a las obligaciones fiscales correspondientes.

Las probabilidades de ganar el premio mayor continúan siendo extremadamente reducidas. De acuerdo con los organizadores del juego, la posibilidad de acertar la combinación completa es de 1 entre 290.5 millones.

Especialistas en juegos de azar señalan que el crecimiento constante de los premios suele incrementar la participación de los jugadores, lo que también representa una importante fuente de ingresos para programas públicos en numerosos estados, incluidos proyectos educativos y programas sociales financiados con la venta de boletos de lotería.

No obstante, los expertos insisten en que la lotería debe verse como una forma de entretenimiento y no como una estrategia financiera. Aunque los premios pueden transformar la vida de un ganador, las probabilidades de obtener el jackpot siguen siendo extraordinariamente bajas.

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