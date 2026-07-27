Premier League probaría regla para acabar con las lesiones fingidas por arqueros

La Premier League será el primer laboratorio donde se pondrá a prueba una nueva modificación destinada a combatir una práctica que se volvió frecuente en el fútbol moderno: las supuestas lesiones de los arqueros utilizadas para detener el ritmo del partido y permitir que el entrenador transmita indicaciones tácticas.

La prueba, autorizada por la International Football Association Board (IFAB) para la temporada 2026-27, introduce una consecuencia inédita.

Cada vez que el árbitro autorice el ingreso del cuerpo médico para asistir al guardameta, el entrenador dispondrá de 10 segundos para designar a un futbolista de campo que deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto. Si no lo hace dentro del plazo establecido, será el capitán quien salga automáticamente.

LAW CHANGES 2026/27



An attacker challenges a defender, who falls to the ground in the middle of the field and pretends to have been fouled, despite there being no contact. The referee stops play, awards a free kick for the defender’s team and shows a yellow card (YC) to the? pic.twitter.com/IA6Jhtcv3c — The IFAB (@TheIFAB) July 27, 2026

IFAB busca proteger el espíritu del juego

Desde el punto de vista técnico, la modificación no pretende limitar la atención médica de un arquero verdaderamente lesionado. Su finalidad es eliminar el beneficio táctico que algunos equipos obtienen mediante interrupciones deliberadas del juego.

En los últimos años se hizo habitual observar cómo un arquero se dejaba caer al suelo sin una lesión evidente, obligando al árbitro a detener el encuentro.

Mientras el guardameta recibía asistencia, los jugadores se reunían alrededor del entrenador para reorganizar aspectos tácticos, cortar el impulso del rival, administrar el resultado o disminuir el desgaste físico.

La IFAB entiende que esa utilización del protocolo médico desnaturaliza el juego y contradice uno de los principios que hoy orientan todas las reformas reglamentarias: mantener el balón el mayor tiempo posible en juego y evitar cualquier pérdida deliberada de tiempo.

Lógica técnica de la modificación

El fundamento es sencillo. Si una atención médica genera una consecuencia deportiva inmediata para el propio equipo —la salida temporal de un jugador de campo—, desaparece el incentivo para simular o exagerar una lesión del arquero con fines exclusivamente tácticos.

De esta manera, el costo de detener el partido pasa a recaer sobre quién obtiene el beneficio de la interrupción. La propuesta también reduce la posibilidad de utilizar esas pausas como verdaderos “tiempos muertos”, una situación que históricamente el fútbol ha procurado evitar para diferenciarse de otros deportes.

La iniciativa no aparece de manera aislada. Forma parte de un paquete de modificaciones que la IFAB viene impulsando para recuperar tiempo efectivo y fortalecer el dinamismo del juego. Entre ellas se encuentran:

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