Netanyahu parte a EE.UU. para reunirse con Trump en medio de guerra en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, despegó este lunes rumbo a Estados Unidos a bordo del avión oficial Alas de Sión para reunirse con el presidente Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham.

El despegue ocurrió con más de dos horas de retraso desde la base de la Fuerza Aérea de Israel en Nevatim, ubicada en Beerseba, en lugar del Aeropuerto Internacional Ben Gurión.

Según la plataforma de rastreo aeronáutico FlightRadar24, la aeronave realizó una maniobra inicial hacia el este sobre el Mar Muerto antes de girar al norte y tomar rumbo hacia Washington, informó EFE.

Encuentro bilateral y temas de agenda

La reunión entre Netanyahu y Trump está programada para este miércoles a las 10:00 a.m., según reportó el diario israelí Yedioth Ahronoth. El medio señala que aún no está confirmada la asistencia del vicepresidente J.D. Vance ni del secretario de Estado Marco Rubio.

“Discutiremos todos los temas de la agenda, principalmente Irán. Por supuesto, nuestro objetivo es mantener nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor”, declaró Netanyahu.

La mención al “círculo de paz” hace referencia a los Acuerdos de Abraham, orientados a la normalización de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel.

Negociaciones y contexto actual

El viaje coincide con conversaciones enfocadas a regular el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La administración israelí monitorea las eventuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán referidas a la situación económica y el desarrollo nuclear de este último, informó el periódico Yedioth Ahronoth, indicó el medio anteriormente citado

Asimismo, la visita se produce tras las discrepancias operativas surgidas en la alianza bilateral luego de las acciones militares registradas entre febrero y abril.

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