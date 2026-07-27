New York Giants anuncian modernización de su centro de entrenamiento con instalaciones de última generación

Este lunes, los New York Giants dieron un paso importante en sus aspiraciones. En un comunicado anunciaron que modernizarán por completo su centro de entrenamiento en East Rutherford con una expansión que no solo redefine cómo el equipo entrenará, sino cómo se recuperará y trabajará durante la semana.

El proyecto, que suma más de 139.000 pies cuadrados entre nuevas áreas y renovaciones, busca elevar el rendimiento y el bienestar de los jugadores con instalaciones de última generación.

La organización confirmó que la transformación será diseñada por EwingCole y construida por Natoli Construction, responsables de una obra que ampliará la sede con 93.500 pies cuadrados nuevos y 46.000 renovados.

Announcing our Football Operations Facility & Headquarters Expansion!



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La meta es entregar un complejo que, según los Giants, responda a las exigencias actuales del deporte y que esté listo antes de la temporada de 2028.

El presidente y CEO del equipo, John Mara, destacó que la inversión apunta directamente al futuro del fútbol del club: dotar a jugadores, entrenadores y personal de recursos que acompañen la evolución del juego.

“Esta es una inversión significativa en el futuro de nuestra operación de fútbol”, dijo Mara.

“Creemos que es nuestra responsabilidad proporcionar a nuestros jugadores, entrenadores y personal los recursos y el entorno que necesitan para tener éxito. A medida que el juego continúa evolucionando, debemos seguir evolucionando con él. Este proyecto refleja nuestro compromiso con nuestra gente y con la construcción de una fundación que apoye a los New York Giants en los próximos años”, explicó.

La renovación de la cafetería, completada esta primavera, fue apenas el primer paso. Entre las mejoras más relevantes se encuentran un vestuario ampliado de más de 6.000 pies cuadrados con 100 taquillas de tamaño completo.

También, una sala de pesas de 11.000 pies cuadrados con barra de nutrición y entrepiso cardiovascular; y un área de medicina deportiva que triplica su tamaño actual.

Asimismo, se incorporarán espacios integrados de recuperación y bienestar con hidroterapia, vapor, sauna, terapia de luz roja, crioterapia, tanques de flotación seca y cámaras hiperbáricas.

Según el tesorero del equipo, Jonathan Tisch, cada decisión busca facilitar cómo se mueven los jugadores, cómo se conectan y cómo trabajan juntos.

“Desde el principio, nuestro objetivo era crear un espacio que reflejara quiénes somos como organización mientras avanzamos hacia lo que viene después”, dijo Tisch, tesorero de los New York Giants.

“Cada decisión de diseño se tomó con un propósito, desde cómo los jugadores se mueven por el edificio hasta cómo un equipo se conecta y colabora. Se trata de crear un entorno que se sienta claramente como Gigantes y que dé a nuestros jugadores y personal todo lo que necesitan para tener éxito”, añadió.

Durante todo el proceso, el Quest Diagnostics Training Center seguirá operando como sede principal de las actividades comerciales y deportivas.



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