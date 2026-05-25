Qué pasa si comes pan con moho, aunque tenga poco: médicos advierten

Aunque sea un ínfimo rastro de moho, una pequeña mancha verde o blanca, la recomendación de los médicos es que ese pan NO debes consumirlo. Muchas personas creen que con retirar esa parte contaminada del pan, el resto está perfectamente consumible.

Especialistas en salud y seguridad alimentaria advierten que esta práctica puede ser peligrosa, incluso cuando el moho apenas comienza a aparecer.

La doctora Gabriela Rodríguez Ruiz, cirujana bariátrica de origen mexicano, enfatiza que el moho visible “puede extenderse rápidamente a las porciones no visibles y contarminar todo el producto”.

Inclusive, los hongos microscópicos pueden expandirse mucho más allá de la superficie o corteza, contaminando zonas que aparentemente lucen normales. En este sentido, los médicos recomiendan desechar por completo el pan cuando aparece cualquier señal de moho.

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Qué síntomas puede provocar comer pan con moho

Una pequeña cantidad ingerida accidentalmente podría no generar consecuencias graves inmediatas, sin embargo, el riesgo aumenta dependiendo del tipo de hongo, la cantidad consumida y la sensibilidad de cada persona.

La doctora Gabriela Rodríguez advirtió que algunas personas pueden desarrollar molestias digestivas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y calambres tras ingerir alimentos contaminados.

También existe el riesgo de reacciones alérgicas: el moho puede desencadenar síntomas respiratorios, irritación en la piel o incluso anafilaxia, una reacción severa que requiere atención médica urgente.

Entre las señales de alerta más importantes destacan:

Dificultad para respirar

Hinchazón en labios o garganta

Náuseas intensas

Erupciones en la piel

Mareos o debilidad extrema

Si estos síntomas aparecen después de consumir un alimento con moho, lo recomendable es buscar ayuda médica inmediata o llamar al 911.

Un pan que tiene manchas de moho, por muy pequeñas que sean, debe ser desechado de inmediato. Crédito: Ekaterina Minaeva | Shutterstock

Cómo evitar que el pan se llene de moho

La mejor forma de prevenir este problema es almacenar el pan correctamente. Mantenerlo en lugares frescos y secos ayuda a retrasar la aparición de hongos. También puede conservarse en refrigeración o congelarse si no se consumirá rápidamente.

Los expertos recomiendan revisar con frecuencia los alimentos perecederos y desechar cualquier producto que presente cambios de color, olor extraño o manchas sospechosas.

Asimismo, insisten en mantener la calma si el consumo fue accidental y en poca cantidad. Lo más importante es observar si aparecen síntomas digestivos o reacciones alérgicas durante las siguientes horas.

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