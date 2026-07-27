Powerball alcanza $633 millones: nadie ganó el premio mayor

El premio mayor del Powerball continúa creciendo. El sorteo celebrado el sábado 25 de julio terminó sin un ganador del jackpot, por lo que la bolsa aumentó a un estimado de $633 millones de dólares para el próximo sorteo del lunes 27 de julio.

La racha sin un boleto ganador mantiene la expectativa entre millones de jugadores y coloca al premio entre los más grandes disponibles este año.

Nadie acertó el premio mayor

En el sorteo del sábado, ningún boleto logró acertar los 5 números blancos y la Powerball roja para quedarse con el jackpot.

Sin embargo, 6 jugadores sí acertaron los 5 números blancos y ganaron $1 millón cada uno. Los boletos fueron vendidos en:

* Michigan

* Mississippi

* Carolina del Norte

* Pensilvania

* Texas

* Washington

¿Quiénes pueden jugar Powerball?

No es necesario ser ciudadano estadounidense ni residente permanente para participar en Powerball. Cualquier persona que tenga la edad mínima requerida en la jurisdicción donde compre el boleto puede jugar mientras se encuentre en uno de los estados participantes, el Distrito de Columbia, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de EE.UU.

Los mayores premios en la historia del Powerball

El acumulado actual de $633 millones aún está lejos del récord histórico del juego. Estos son los 5 jackpots más grandes entregados por Powerball:

* $2,040 millones (California, 2022).

* $1,817 millones (Arkansas, 2025).

* $1,787 millones (Missouri y Texas, 2025).

* $1,765 millones (California, 2023).

* $1,586 millones (California, Florida y Tennessee, 2016).

Cómo jugar

Cada boleto de Powerball cuesta $2. Los jugadores deben elegir 5 números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26, o dejar que la máquina seleccione la combinación mediante la opción Quick Pick.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados. Si nadie acierta la combinación ganadora, el premio mayor sigue acumulándose, como ocurrió nuevamente tras el sorteo del sábado, elevando el jackpot a $633 millones para el próximo sorteo.

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