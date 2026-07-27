Sanders defiende a los candidatos progresistas y asegura que pueden ganar en las elecciones de mitad de mandato

El senador independiente Bernie Sanders aseguró que el avance de varios candidatos progresistas en distintas contiendas rumbo a las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 refleja un creciente descontento con el panorama político tradicional en Estados Unidos y afirmó que pueden ganar. Así lo expresó durante una entrevista concedida al programa Face the Nation, de CBS.

Sanders sostuvo que el respaldo que están recibiendo aspirantes progresistas en estados como Michigan, Minnesota y Vermont evidencia un “entusiasmo popular” por el cambio. “Las encuestas indican que la gente está harta del statu quo”, afirmó el legislador por Vermont.

Entre los candidatos que destacó se encuentran Abdul El-Sayed, quien busca la nominación demócrata al Senado por Michigan, y la vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, también aspirante a un escaño en la Cámara Alta. Ambos enfrentarán elecciones primarias en agosto.

No obstante, Sanders manifestó preocupación por el volumen de recursos que, según él, están destinando grandes donantes y super PACs para respaldar a candidatos del establishment demócrata. En el caso de Michigan, afirmó que esos grupos han invertido unos $50 millones de dólares en campañas contra El-Sayed, quien compite con la congresista moderada Haley Stevens por la nominación al Senado.

Bernie Sanders admite división en el Partido Demócrata

El senador también hizo referencia a la disputa interna que atraviesa el Partido Demócrata. Aunque algunos sectores han advertido que el auge de candidatos progresistas podría favorecer a los republicanos en las elecciones generales, Sanders rechazó esa visión.

“No hay debate: existe una profunda división dentro del Partido Demócrata”, afirmó. En su opinión, los recientes resultados electorales demuestran que los votantes están “hartos” tanto del establishment demócrata como del republicano.

Además, consideró que los candidatos progresistas pueden atraer a votantes republicanos de clase trabajadora al enfocarse en problemas económicos como el costo de la educación superior, la jubilación y el aumento de la desigualdad.

Durante la entrevista, Sanders defendió su respaldo inicial al candidato progresista Graham Platner, quien abandonó la carrera tras enfrentar una acusación de agresión sexual.

Explicó que, al conocer la denuncia, intentó comunicarse con Platner y posteriormente le pidió que retirara su candidatura, al igual que otros de sus aliados. Cuando la conductora Margaret Brennan le preguntó si confiaba en que los candidatos que apoya habían sido sometidos a una investigación exhaustiva, Sanders respondió que no podía asegurarlo.

“Lo único que sé es que los candidatos a los que apoyamos defienden a la clase trabajadora de este país”, señaló.

Tras la salida de Platner, los demócratas de Maine eligieron a Troy Jackson como su nuevo candidato al Senado. Sanders afirmó que, pese al corto tiempo de campaña antes de las elecciones, Jackson aún tiene posibilidades de imponerse.

“Conozco a Troy desde hace muchos años. Él entiende que la gente de Maine está harta de una economía manipulada en la que la clase multimillonaria se enriquece cada vez más, mientras la mayoría de los estadounidenses vive al día”, sostuvo.

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