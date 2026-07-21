Presidente de Queens compara a los socialistas liderados por Mamdani con la supremacía blanca

El presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, acusó al movimiento de los Socialistas Democráticos de América, del que forma parte el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, de estar dominado por personas blancas y de desatender a las comunidades afrodescendientes y latinas.

Richards publicó el domingo en redes sociales que “la supremacía blanca se presenta de muchas formas”, en respuesta a un reportaje de The New York Times sobre las divisiones internas del ala más izquierdista del Partido Demócrata.

La controversia comenzó cuando la asambleísta estatal Phara Souffrant Forrest, integrante de la DSA, criticó un artículo del Times porque supuestamente ignora la representación de miembros negros dentro de la organización.

Otro periodista, sin embargo, señaló que el reportaje sí abordaba ese aspecto, lo que motivó una nueva respuesta de Richards.

El presidente de Queens compartió una conocida cita de Malcolm X en la que el activista advertía sobre los “liberales blancos”, a quienes describía como más peligrosos que los conservadores porque aparentan apoyar a las comunidades negras mientras persiguen otros intereses.

New York Post indicó que las críticas de Richards reflejan un reclamo de larga data de algunos líderes afroamericanos y latinos, quienes sostienen que la DSA prioriza su agenda ideológica por encima de las necesidades específicas de las minorías.

El medio también señaló que una encuesta realizada en 2021 encontró que aproximadamente el 85% de los integrantes de la DSA eran personas blancas, pese a que la organización ha respaldado a figuras de minorías como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el propio Mamdani, nacido en Uganda.

Además, la publicación sostuvo que el grupo ha sido cuestionado por impulsar candidatos propios en distritos con alta presencia de votantes negros y latinos, en ocasiones enfrentándolos a políticos con mayor trayectoria dentro de esas comunidades.

Durante las primarias demócratas de junio, Mamdani respaldó a las candidatas Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez, ambas apoyadas por la DSA, por encima del congresista Adriano Espaillat y del presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso. Las dos aspirantes obtuvieron la victoria en distritos donde predominan votantes jóvenes, blancos y de altos ingresos.

El estratega político Ryan Adams, citado por el New York Post, afirmó que el crecimiento reciente de la DSA ha coincidido con zonas que atraviesan procesos de gentrificación. Aunque reconoció que el socialismo tiene una larga historia de organización en comunidades de color, consideró difícil ignorar esa tendencia en la expansión del movimiento.

Una relación cada vez más tensa con Mamdani

Aunque el presidente de Queens respaldó al ahora alcalde tras obtener la nominación demócrata, en las últimas semanas ha criticado varias de sus políticas.

White supremacy comes in all forms. https://t.co/w4qyN2Lip7 — Donovan Richards Jr. (@DRichardsQNS) July 20, 2026

Entre ellas, cuestionó la propuesta de aumentar en un 9,5% el impuesto a la propiedad para enfrentar la crisis financiera de la ciudad, al considerar que perjudicaría a propietarios negros y latinos, un sector cuya protección ha defendido durante años como parte de su agenda política.

Asimismo, Richards ha rechazado declaraciones de la asesora de Mamdani, Cea Weaver, quien anteriormente calificó la promoción de la propiedad de vivienda como “un arma de la supremacía blanca disfrazada de política pública de creación de riqueza”, una afirmación que generó críticas de organizaciones de propietarios afroamericanos.

El presidente de Queens también fue uno de los pocos dirigentes demócratas que cuestionó públicamente la decisión del gobierno de Mamdani de desalojar campamentos de personas sin hogar durante una intensa ola de frío.

Sostuvo que quienes permanecían en las calles eran personas que atravesaban una crisis y necesitaban asistencia, no únicamente medidas de desalojo.

Sigue leyendo:

• McCain dice que un demócrata con el perfil de Mamdani pondría en aprietos a los republicanos

• Alcalde Mamdani de Nueva York respalda a su asesor tras renuncia de Platner por denuncia de abuso sexual en Maine

• Mamdani busca una vía legal para arrestar a Netanyahu durante su visita a Nueva York

