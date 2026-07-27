Trump encabezará el homenaje a Lindsey Graham junto a Netanyahu y Zelensky en Washington

El presidente Donald Trump encabezará este martes el grupo de líderes estadounidenses e internacionales que rendirán homenaje al senador republicano Lindsey Graham, fallecido el pasado 11 de julio a los 71 años, durante los actos funerarios que comenzarán en Washington y concluirán el miércoles en Carolina del Sur.

Trump, quien fue una de las últimas personas en hablar con él antes de su muerte, tiene previsto pronunciar un discurso durante el servicio fúnebre en la Catedral Nacional de Washington.

A la ceremonia también se espera que asistan miembros del gabinete de Trump, líderes del Congreso y autoridades militares, además de figuras internacionales que mantuvieron una estrecha relación con Graham, entre ellas el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

La presencia de Netanyahu y Zelensky refleja el papel que Graham desempeñó durante décadas en asuntos de política exterior y defensa. El senador fue uno de los legisladores estadounidenses más activos en el respaldo a Israel y Ucrania.

Trump, además, tiene previsto reunirse por separado este martes con Netanyahu y Zelensky en Washington, en una jornada marcada por la despedida del senador.

De Washington a Carolina del Sur

Los actos comenzarán por la mañana en el Capitolio de Estados Unidos, donde el féretro de Graham será trasladado por militares en reconocimiento a su trayectoria como oficial del cuerpo jurídico militar de la Fuerza Aérea. Graham se retiró de la Reserva de la Fuerza Aérea en 2015 con el rango de coronel.

Posteriormente, una guardia de honor de la Policía del Capitolio asumirá el traslado del féretro durante una ceremonia especial en la Rotonda. El acto será privado, aunque se transmitirá en directo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, destacó la trayectoria de Graham al justificar el homenaje.

“Al despedirnos de él, nos parece apropiado que sus amigos y colegas le rindan homenaje con este reconocimiento especial en el Capitolio”, agregó.

Tras la ceremonia, los restos de Graham serán llevados a la Catedral Nacional de Washington, donde está previsto un servicio fúnebre privado a las 2:00 p. m., hora del Este.

La despedida continuará el miércoles en Carolina del Sur, estado al que Graham representó durante más de 30 años. El público podrá presentar sus respetos durante una procesión prevista alrededor de las 10:45 a. m. en Columbia.

El entierro familiar privado se celebrará en el condado de Pickens, donde Lindsey Graham y su hermana, Darline Graham, nacieron y crecieron.

Darline asumió además el escaño de su hermano tras su muerte. El gobernador republicano Henry McMaster la designó dos días después del fallecimiento para completar los seis meses restantes del mandato en el Senado.

Sigue leyendo:

• Biden recuerda sus intensas discusiones con Lindsey Graham al lamentar su muerte

• Zelensky lamenta la muerte de Lindsey Graham, “líder decidido” y “ferviente defensor” de Ucrania

• Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: “Era un verdadero patriota”