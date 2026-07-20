Darline Graham confirma su candidatura al Senado para conservar el escaño de su hermano

La senadora republicana por Carolina del Sur, Darline Graham, confirmó que competirá por un mandato completo en el Senado de Estados Unidos, con el objetivo de conservar el escaño que ocupó durante años su hermano, Lindsey Graham, fallecido el pasado 11 de julio.

“He tomado una decisión. Estoy dentro”, anunció Graham en un video difundido en X, donde explicó que tomó la determinación tras conversar con su familia y reflexionar sobre la posibilidad de continuar el trabajo del exsenador.

La legisladora aseguró que la decisión estuvo marcada por el legado de su hermano y por su propia trayectoria de servicio en el estado. “He estado orando mucho y hablando con mi familia. Pero con el amor de mi familia y el apoyo de su equipo, sé que soy una persona trabajadora. Eso lo aprendí de Lindsey”, afirmó.

“Siento que puedo hacerlo. Siento una paz interior al respecto. ¿Será difícil? Sí, absolutamente”, añadió.

El anuncio se produjo pocos días después de que el presidente Donald Trump expresara públicamente su respaldo a una eventual candidatura de Graham.

En Truth Social, el mandatario aseguró que esperaba verla en la contienda y le ofreció su “apoyo total e incondicional”, al considerar que nadie estaría en mejor posición para preservar el legado del exsenador.

Posibles contrincantes

Darline Graham asumió el cargo la semana pasada, después de que el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, la designara para completar el mandato de su hermano, que concluye a comienzos de enero de 2027.

Aunque no había ocupado cargos electivos, desarrolló gran parte de su carrera en organizaciones dedicadas a personas con discapacidad y recientemente integró la Comisión para Ciegos de Carolina del Sur.

La candidatura republicana se definirá en unas primarias especiales previstas para el 11 de agosto. Entre los aspirantes también figuran los representantes Russell Fry y Ralph Norman, además del empresario Mark Lynch, quien ya había competido contra Lindsey Graham en las primarias republicanas de junio.

Quien obtenga la nominación del Partido Republicano enfrentará en las elecciones de noviembre a la candidata demócrata Annie Andrews.

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