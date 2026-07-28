Ariana Grande demandó a hackers por el robo y filtración de decenas de canciones inéditas

La cantante Ariana Grande inició acciones legales en contra de unos hackers a quienes acusa de haber robado música inédita, videos y fotos privadas y venderlas en internet.

La demanda fue presentada el lunes en un tribunal de Los Ángeles. En el documento, se identifica a los hackers con el nombre genérico de John Doe y se espera que durante la investigación se identifique a los perpetradores “para que rindan cuentas por su conducta invasiva y reprobable”.

Medios como Billboard y The Hollywood Reporter señalan que los hackers habrían accedido a cuentas en línea de personas que trabajaban con la estrella pop. Según se indica, solo en 2023 la cantante sufrió la filtración de 45 canciones inéditas.

La demanda señala que uno de los hackers se hizo pasar por un fotógrafo para engañar a un empleado de Grande y tener acceso a material inédito, incluyendo grabaciones del detrás de cámaras de videos musicales que se vendieron en la web oscura.

La demanda señala que esta acción constituye no solo una “invasión maliciosa” que causó graves daños en la carrera de Grande.

“Esta invasión maliciosa de la privacidad de la Sra. Grande y la interrupción de su carrera le han causado un daño sustancial e irreparable debido a esta violación de la privacidad. La apropiación indebida y la divulgación no autorizadas de estos materiales constituyen una violación de la identidad y el arte de la Sra. Grande, así como de la relación directa y sagrada que existe entre ella y sus fans… Ni la Sra. Grande ni ninguna otra figura pública o privada deberían sufrir tales violaciones causadas por estos delincuentes que se esconden en las sombras y causan estragos tecnológicos con impunidad”, dijo.

Esta demanda llega pocos días antes del lanzamiento de su nuevo álbum musical “Petal”, que verá la luz el próximo viernes 31 de julio. La canción “Hate That I Made You Love Me”, que forma parte de este álbum, es actualmente la tercera canción más reproducida a nivel mundial en Spotify cada día.

Grande ha demostrado ser una artista completa gracias a su éxito en la actuación por su interpretación de Glinda en la adaptación cinematográfica del clásico “Wicked” y su secuela “Wicked: For Good”. También actúa junto a Robert De Niro y Ben Stiller en la última entrega de la saga “Meet the Parents, Focker-in-Law”, estrenada en noviembre. En 2027 actuará junto a Jonathan Bailey en una producción teatral del musical de Sondheim Sunday in the Park with George, en el Barbican de Londres.

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