Empresarios de Nueva York preparan demanda contra plan de supermercados municipales de Mamdani

Un grupo empresarial integrado por organizaciones que representan a pequeños comercios de migrantes en la ciudad de Nueva York se prepara para presentar una demanda contra el plan del alcalde Zohran Mamdani de crear una red de cinco supermercados financiados con fondos públicos, al considerar que la iniciativa generará una competencia desleal para las tiendas de barrio. La información fue publicada por el New York Post.

La junta directiva de la Coalición Empresarial Multicultural, de acuerdo con el diario neoyorquino, aprobó impulsar una acción judicial en las próximas semanas para intentar bloquear el proyecto, valorado en $70 millones de dólares.

“El alcalde no quiere sentarse a hablar con nosotros”, afirmó Frank Garcia, presidente de la organización, citado por el New York Post. También aseguró que el grupo contratará abogados para llevar el caso a los tribunales y enviará una notificación formal a la oficina del alcalde antes de presentar la demanda.

La MBC fue creada este año para coordinar la oposición de distintos sectores empresariales al programa de supermercados municipales. Agrupa a unas 50 cámaras de comercio que representan a negocios de propietarios asiáticos, africanos, caribeños, hispanos, de Oriente Medio y de la comunidad judía en Nueva York.

La organización planea recaudar $1 millón de dólares para financiar tanto el litigio como campañas destinadas a alertar sobre la situación de los pequeños comercios familiares, que enfrentan dificultades por el aumento de los alquileres, los impuestos, el acceso limitado al capital y los robos, según sus dirigentes.

Mayor Mamdani Holds Press Conference on Municipal Grocery Store Announcement

https://t.co/520B9LtowT — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 27, 2026

Garcia evitó revelar cuáles serán los argumentos jurídicos específicos de la demanda, aunque indicó que diversos grupos y figuras públicas contrarios a la agenda económica del alcalde han ofrecido apoyo financiero y asesoría para la iniciativa.

Impacto en bodegas y supermercados

La oposición también incluye a otras organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Nacional de Supermercados y United Bodegas of America, que sostienen que los establecimientos impulsados por la ciudad podrían afectar gravemente a los negocios existentes, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

Comerciantes han expresado preocupación por el futuro supermercado previsto para instalarse en el espacio conocido como La Marqueta, en East Harlem, donde existen varias bodegas ubicadas a pocas cuadras del proyecto.

“Si nuestros productos se venden un 30% más baratos que nuestros precios, nadie vendrá a nuestras tiendas”, declaró al periódico Radhames Rodríguez, presidente de United Bodegas of America.

Los empresarios también cuestionan que las nuevas tiendas no tendrán que asumir gastos de alquiler al funcionar en propiedades municipales, lo que les otorgaría una ventaja frente a los comercios privados.

La alcaldía defiende el proyecto

Mamdani ha rechazado que la iniciativa busque desplazar a las bodegas o supermercados tradicionales y explicó durante una conferencia de prensa esta semana que las tiendas municipales no venderán comida preparada, bebidas alcohólicas, cigarrillos ni boletos de lotería, productos que constituyen una parte importante de los ingresos de muchas bodegas.

“No pretendemos competir con las bodegas o los supermercados en lo que respecta a su capacidad de supervivencia”, afirmó el alcalde.

At our five-borough municipal grocery stores, New Yorkers will get a 30% discount on eggs, milk, chicken, fresh produce and other everyday essentials.



In the wealthiest city in the richest country in the world, no one should have to wonder how they’ll afford the food they need? pic.twitter.com/zbNVS735bg — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 27, 2026

Los hogares se ahorrarían $1,000 dólares al año

La administración municipal sostiene que el programa permitirá ofrecer descuentos permanentes del 30% en productos esenciales como frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos y otros alimentos básicos. De acuerdo con estimaciones de la alcaldía, los hogares podrían ahorrar en promedio $90 dólares al mes, cerca de $1,000 dólares al año, y reducir alrededor de un 15% su gasto en alimentos.

El proyecto contempla abrir cinco supermercados municipales, uno en cada condado de la ciudad, mediante una inversión pública de $70 millones de dólares. La primera tienda está prevista para finales de 2027 en Hunts Point, en El Bronx, una de las zonas con mayores niveles de inseguridad alimentaria de Nueva York.

Como parte del plan, la ciudad abrió un proceso para seleccionar operadores privados que administrarán los establecimientos bajo estándares fijados por la alcaldía en materia de precios, abastecimiento y condiciones laborales.

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