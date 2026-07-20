Nueva York cambia las reglas para 180,000 pequeños negocios: qué trámites serán más fáciles

Abrir un negocio en Nueva York puede llevar meses. No siempre por falta de dinero o de clientes, sino por una cadena de permisos, inspecciones, renovaciones y trámites repartidos entre distintas agencias. Para muchos dueños, el problema no es una multa aislada: es no saber a quién llamar cuando un expediente queda detenido.

La ciudad busca cambiar esa relación con un paquete de más de 50 reformas presentado este lunes por el alcalde Zohran Mamdani. El plan, llamado OPEN for Small Business, apunta a reducir la burocracia que enfrentan alrededor de 180,000 pequeños negocios, donde trabajan cerca de un millón de neoyorquinos.

Los cambios alcanzan a restaurantes, bodegas, supermercados, vendedores de comida, conductores de vehículos de alquiler, salones de belleza, guarderías y comercios minoristas. Pero no todo entrará en vigor al mismo tiempo. Algunas decisiones quedaron implementadas mediante una orden ejecutiva; otras dependerán del Concejo Municipal, del estado de Nueva York o de nuevas reglas de las agencias.

Un solo contacto para acompañar la apertura

Una de las medidas más relevantes es la ampliación de NYC BEST, el equipo municipal que ayuda a los comerciantes a atravesar inspecciones y permisos. La intención es que cada pequeño negocio que busque abrir tenga un gestor asignado desde el inicio hasta el final del proceso.

Ese funcionario deberá orientar al propietario, coordinar trámites entre agencias, explicar qué revisará cada inspector y ayudar cuando aparezca una citación o una demora. La ciudad también distribuirá una versión ampliada de la Declaración de Derechos de los Dueños de Negocios, que detalla cómo deben ser tratados durante una inspección y dónde presentar una queja.

La medida responde a una queja repetida por los comerciantes consultados: cada agencia maneja sus propios requisitos y plazos, pero nadie se hace responsable del proceso completo. En una encuesta municipal a más de 500 negocios, solo el 9% dijo haber recibido alguna vez información sobre esos derechos.

Puedes ver: Los 9 empleos mejor pagados de Sam’s Club

Restaurantes y bodegas concentran la mayor parte de los cambios

De las reformas anunciadas, 25 están dirigidas al sector de alimentos. Es el grupo más numeroso e incluye restaurantes, bodegas, supermercados, tiendas de conveniencia, vendedores ambulantes y puestos temporales en ferias.

Los restaurantes que quieran colocar mesas en la acera ya no necesitarán la aprobación de la Alcaldía dentro del programa de cafés sobre la acera. La eliminación de ese paso es inmediata. Para los espacios instalados sobre la calzada, el cambio dependerá de una legislación sobre comedores al aire libre que todavía está pendiente.

También se busca facilitar el acceso al certificado obligatorio de protección de alimentos. Hasta ahora, el curso y el examen se realizan en un único lugar administrado por la ciudad. El Departamento de Salud autorizará a proveedores externos para ofrecerlos en distintos puntos de los cinco condados.

Otro cambio apunta a las inspecciones. Los restaurantes que reciben una calificación B o C pueden corregir los problemas rápidamente, pero deben esperar una nueva visita antes de recuperar la A. La ciudad contratará más inspectores para reducir esas demoras.

Sigue leyendo: Cargos ocultos al comprar auto pueden sumar hasta $2,800 extra sin que lo sepas

Menos permisos y algunas multas más bajas

El plan propone eliminar el permiso adicional que actualmente necesitan los restaurantes y vendedores para servir helados y otros postres congelados, aun cuando ya cuentan con autorización para manipular alimentos. Como ese requisito también depende del estado, la ciudad deberá negociar su eliminación con las autoridades estatales.

Durante 12 meses, los negocios que utilizan determinados equipos de cocina —entre ellos algunos camiones de comida— dejarán de pagar la tarifa de registro de $110. Además, la multa máxima por tres infracciones vinculadas con la contaminación cruzada bajará de $600 a $500.

Los restaurantes también dejarán de estar expuestos a sanciones duplicadas por los carteles de alergias alimentarias. Actualmente deben exhibir un aviso de la ciudad y otro del estado, con requisitos que no son idénticos. El Departamento de Salud preparará un único cartel que cumpla con ambos sistemas.

Cambios para vendedores ambulantes

Los vendedores de comida ya no tendrán que cargar permanentemente una copia en papel del acuerdo con el depósito donde guardan y limpian sus carritos, una vez que el Departamento de Salud pueda consultar esa información de manera electrónica. Mientras se actualiza el sistema, la multa por no llevar el documento bajará de $300 a $200.

La tarifa para vender alimentos en ferias callejeras y otros eventos temporales se reducirá de $70 a $20, una baja de más del 70%. También se eliminará la exigencia de pagar multas antiguas como condición para recibir el primer permiso de un carrito de comida. La medida alcanzará a personas que ya tienen licencia y llevan años esperando que se libere uno de esos permisos.

Frutas y verduras en la puerta de las bodegas

Otro trámite bajo revisión es la licencia especial que necesitan las bodegas para exhibir frutas, verduras, flores, refrescos o helados frente al local.

Aunque el comercio ya esté autorizado para vender esos mismos productos adentro, debe tramitar un permiso separado para colocarlos en la acera. La ciudad preparará una propuesta para eliminarlo y reemplazarlo por reglas claras sobre el espacio que debe quedar libre para los peatones.

Conductores de taxis y vehículos de alquiler

La Comisión de Taxis y Limusinas eliminará varias sanciones administrativas. Entre ellas están las multas por perder una licencia, no realizar a tiempo el examen anual de drogas o presentar tarde un vehículo a inspección.

También desaparecerá el costo por reemplazar una licencia perdida, hasta un máximo de tres reposiciones en tres años. La medida no modifica los requisitos estatales para renovar la licencia de conducir.

Los permisos de bicitaxis, estacionamientos, garajes y autobuses turísticos tendrán plazos de renovación más largos.

Puedes ver: Nueva York declara la guerra a las estafas que acechan a los turistas

Menos renovaciones para algunos comercios

Los vendedores de boletos y las casas de empeño pasarán de renovar sus licencias cada año a hacerlo cada dos. Los kioscos de periódicos, comercios de artículos usados y vendedores de productos para personas con discapacidad pasarán de ciclos de dos años a cuatro.

Para la ciudad, estas renovaciones frecuentes generan trabajo administrativo sin aportar nuevas verificaciones cuando el negocio mantiene las mismas características.

Guarderías: una guía y una oficina para destrabar casos

Abrir una guardería exige trámites ante los departamentos de Salud, Edificios y Bomberos, cada uno con su propio calendario. El plan contempla una guía en lenguaje sencillo que reúna todos los pasos y explique en qué orden deben completarse.

La ciudad ampliará además el portal de permisos para incluir renovaciones y modificaciones. Hasta ahora, la plataforma solo procesaba solicitudes nuevas ante el Departamento de Salud.

También se creará una oficina que funcionará como contacto directo para los proveedores de cuidado infantil. Su tarea será responder consultas, destrabar expedientes y reducir los tiempos de espera.

No todas las reformas están garantizadas

El anuncio llega después de que la Contraloría de Nueva York cuestionara un programa anterior destinado a reducir multas y burocracia. Una auditoría publicada en abril concluyó que aquella iniciativa no tenía métricas claras, una definición uniforme de pequeño negocio ni datos suficientes para medir sus resultados.

La Contraloría recomendó designar una agencia responsable, publicar informes periódicos y establecer indicadores que permitan saber si las reformas realmente reducen costos y demoras. El nuevo plan crea un grupo permanente entre agencias, pero su impacto dependerá de la implementación y del seguimiento público.

Sigue leyendo:

Cómo sacar la licencia CDL paso a paso: requisitos, costos y qué tener en cuenta en 2026

Se buscan conductores de autobús para Manhattan, Bronx, Brooklyn y Queens