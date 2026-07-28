Escuelas de EE.UU. implementan drones con gas pimienta para responder a tiroteos en solo 15 segundos

Desde la masacre ocurrida en la escuela primaria de Uvalde, Texas, en 2022, donde murieron 19 estudiantes y 2 maestras mientras decenas de agentes permanecían afuera del edificio durante más de una hora, la búsqueda de nuevas estrategias para enfrentar los tiroteos escolares ha cobrado fuerza en Estados Unidos.

Ahora, una tecnología que nació inspirada en el uso de drones durante la guerra entre Rusia y Ucrania comienza a utilizarse en campus educativos con la promesa de intervenir en apenas 15 segundos.

Al menos 9 escuelas de EE.UU. iniciaron este ciclo escolar con un sistema de drones no letales equipado con gas pimienta, cámaras, sirenas y altavoces para responder de inmediato ante la presencia de un tirador activo. El proyecto fue desarrollado por la empresa Mithril Defense y pretende ganar tiempo mientras llegan las fuerzas del orden.

Cómo funcionan los drones de seguridad escolar

Los dispositivos permanecen almacenados en estaciones de carga distribuidas en distintos puntos de los edificios escolares. Dependiendo del tamaño del plantel, cada escuela cuenta con entre 30 y 60 drones instalados principalmente en los techos.

En caso de emergencia, los maestros pueden activarlos mediante una aplicación móvil o utilizando botones de pánico colocados en las aulas. Una vez desplegados, son controlados de forma remota por especialistas con experiencia militar y policial, entre ellos exintegrantes de los Navy SEALs, operadores SWAT y pilotos profesionales de drones, quienes supervisan la situación desde centros de operaciones ubicados incluso a cientos de kilómetros.

Además del gas pimienta, los drones incorporan cámaras de alta resolución, luces estroboscópicas, sirenas y sistemas de comunicación bidireccional que permiten a los operadores hablar, tanto con el personal escolar como con los cuerpos de seguridad que se dirigen al lugar.

El objetivo: intervenir antes que la policía

Justin Marston, fundador y director ejecutivo de Mithril Defense, explicó al Washington Post que la idea surgió tras analizar lo sucedido en Uvalde y observar la rapidez con la que los drones eran utilizados en conflictos internacionales.

Según el empresario, los primeros 2 minutos de un tiroteo suelen concentrar la mayor cantidad de víctimas. Por ello, el sistema está diseñado para llegar hasta el atacante en menos de 15 segundos, un tiempo considerablemente menor al que normalmente tardan los agentes en ingresar al edificio.

Los aparatos también pueden impactar físicamente contra el agresor. Dentro de los edificios alcanzan velocidades de entre 30 y 50 millas por hora (48 a 80 km/h), mientras que en exteriores pueden llegar a las 100 millas por hora (160 km/h).

Aunque la empresa asegura que el sistema puede reducir el tiempo de respuesta, hasta ahora nunca ha sido utilizado durante un incidente real con un tirador activo. Actualmente desarrolla un estudio junto con la Universidad de Florida para comparar su eficacia frente a los tiempos de reacción de las fuerzas policiales.

Georgia y Florida lideran la implementación

Georgia se convirtió en el segundo estado en financiar este tipo de tecnología. Su presupuesto para el ciclo escolar 2026-2027 contempla un subsidio de $550,000 dólares para instalar el sistema en 5 preparatorias: Coffee High School, Gainesville High School, River Ridge High School, Troup County High School y Statesboro High School.

El programa piloto evaluará el funcionamiento de los drones tanto en escuelas que cuentan con oficiales de seguridad permanentes como en aquellas que carecen de ellos, antes de decidir una posible expansión estatal.

Florida fue el pionero al comenzar a financiar el proyecto en 2025. El Deltona High School fue el primer plantel en incorporar esta tecnología, seguido por Boyd H. Anderson High School y Godby High School.

La Legislatura de Florida aprobó posteriormente otros $564,500, por lo que la inversión estatal supera ya $1.1 millones en 2 años. A estos estados se suma Colorado, donde la John Adams Academy decidió costear el programa con recursos propios durante su primer año de funcionamiento.

Una medida que también genera críticas

La llegada de estos drones forma parte del creciente gasto en sistemas de seguridad tecnológica para escuelas estadounidenses, impulsado por el aumento de los tiroteos en centros educativos.

De acuerdo con un registro elaborado por el Washington Post, cerca de 400,000 estudiantes han estado expuestos a hechos de violencia armada en escuelas desde la masacre de Columbine en 1999, periodo en el que se han documentado 435 tiroteos.

Sin embargo, la iniciativa también enfrenta cuestionamientos. Sonali Rajan, directora sénior de investigación de Everytown for Gun Safety, calificó el programa como una medida reactiva que no aborda las causas profundas de la violencia con armas de fuego y advirtió que instalar drones en las escuelas puede contribuir a normalizar un ambiente de miedo entre estudiantes y docentes.

Pese a ello, autoridades educativas de los estados participantes sostienen que la seguridad escolar requiere múltiples niveles de protección y consideran que cualquier herramienta capaz de reducir el tiempo de respuesta durante una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

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