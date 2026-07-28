Investigan a futbolista argentino Luciano Acosta por presunta vinculación con apuestas deportivas

En las últimas horas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) abrió una investigación sobre una tarjeta amarilla que recibió el jugador argentino Luciano Acosta el último 17 de julio durante el empate entre Fluminense y Red Bull Bragantino ,en el estadio Maracaná.

Esa amonestación generó, de repente, movimientos inusuales en apuestas deportivas que predecían que el futbolista sería apercibido.

La alerta se originó en la casa de apuestas Stake, que reportó un volumen anormal de operaciones relacionadas con la posibilidad de que Luciano Acosta, exjugador de Boca entre otros clubes, fuera amonestado durante el encuentro correspondiente a la decimonovena fecha del Brasileirao.

Esa llamativa información fue trasladada entonces a la empresa Sportradar, una compañía contratada por la FIFA para controlar posibles irregularidades en los principales campeonatos brasileños.

Todo por una tarjeta amarilla

Luciano Acosta, de 32 años, fue amonestado con tarjeta amarilla a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando se inició una pelea generalizada que interrumpió el partido al final del encuentro.

?? Cartão de Acosta, do Fluminense, gera alerta de manipulação e investigação; jogador nega envolvimento ?? Mais detalhes: https://t.co/ZiY3Yq8NDM



Relatório apontou alto volume de apostas em cartão do argentino no empate com o Bragantino pic.twitter.com/iacNFgMFHi — ge (@geglobo) July 28, 2026

El argentino se acercó desde otro sector del campo, empujó a Lucas Barbosa y posteriormente intercambió empujones con Gustavo Marques.

Según el informe del árbitro Davi de Oliveira Lacerda, el apercibimiento fue aplicado porque el futbolista empujó de manera imprudente a un adversario cuando la pelota no se encontraba en disputa.

La discusión terminó con tres tarjetas amarillas y dos expulsiones, mientras que Fluminense alcanzó el empate a los 58 minutos.

La investigación buscará establecer si existió la intención de provocar deliberadamente la tarjeta para beneficiar determinadas apuestas o si el movimiento detectado respondió a rumores y operaciones realizadas sin participación del futbolista.

Fluminense confirmó que recibió una notificación confidencial de la CBF y agregó que Luciano Acosta negó haber participado en cualquier tipo de irregularidad relacionada con apuestas deportivas, indicaron los medios de Brasil.

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