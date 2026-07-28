MTA completa reemplazo del viaducto de Park Avenue antes de lo previsto y con un ahorro de $195 millones de dólares

La modernización del viaducto de Park Avenue de la Autoridad Metropolitana de Transporte fue completada 60 meses antes del plazo previsto y con un ahorro de $195 millones de dólares, informó la Gobernación de Nueva York, que destacó que la obra se ejecutó sin interrupciones en el servicio ferroviario de Metro-North.

El proyecto, con una inversión de $765 millones de dólares, incluyó el reemplazo de 196 estructuras de puentes y más de 3,840 metros de vías férreas desde octubre de 2023, durante 28 fines de semana de trabajos.

La intervención busca reforzar la seguridad y confiabilidad de uno de los corredores ferroviarios más importantes de la región, de acuerdo con las autoridades. Por este tramo, circula 98% del servicio de Metro-North y todos los trenes que llegan y salen de la Grand Central Terminal.

“Este es un proyecto importante para modernizar infraestructura esencial, completado años antes de lo previsto y con un ahorro de cientos de millones de dólares, todo ello sin afectar el servicio”, señaló la gobernadora Kathy Hochul en el comunicado.

Una estructura clave para Metro-North

El viaducto de Park Avenue, construido hace 133 años, transporta cuatro vías ferroviarias sobre Park Avenue desde el túnel de Park Avenue, a la altura de la calle 97 Este, hasta el río Harlem. La estructura atiende diariamente a unos 750 trenes y 260,000 pasajeros en uno de los corredores ferroviarios más congestionados de Nueva York.

La MTA inició el proyecto para sustituir segmentos críticos de los 2.9 kilómetros (1.8 millas) del viaducto ubicados entre la calle 110 Este y el puente levadizo del río Harlem. Las obras incluyeron tramos entre las calles 115 Este y 132 Este, donde varias de las vigas originales databan de la década de 1890.

“Representaba una amenaza real”

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, afirmó que la obra representa un modelo para futuros proyectos de infraestructura al permitir una renovación de gran escala sin afectar a los pasajeros.

“El viaducto de Park Avenue quizás no sea llamativo, pero su continuo deterioro representaba una amenaza real para todo el sistema Metro-North”, indicó Lieber.

La sustitución estructural se realizó en dos etapas. La primera fase, entre las calles 115 Este y 123 Este, comenzó en octubre de 2023 y concluyó en octubre de 2025, 21 meses antes de lo programado.

La segunda fase, que abarcó el tramo entre las calles 127 Este y 132 Este, comenzó en mayo de 2024 y culminó con la sustitución final del viaducto durante el fin de semana del 25 y 26 de julio, cinco años antes del calendario inicial.

La MTA indicó que todavía quedan trabajos complementarios, como la sustitución de vías, instalación de cableado y retiro de estructuras temporales, que continuarán hasta septiembre de 2027.

Para mantener el servicio ferroviario activo mientras avanzaba la construcción, la MTA utilizó sistemas de pórticos diseñados específicamente para levantar e instalar unidades prefabricadas del puente, cada una con un peso cercano a las 190,000 libras.

A diferencia del uso tradicional de grúas, estos equipos permitieron realizar las instalaciones durante ventanas de trabajo de fin de semana sin provocar retrasos en los trenes.

Además, la agencia empleó sistemas de contención entre vías para crear áreas de construcción seguras mientras otras líneas permanecían operativas. Según la MTA, este método redujo la necesidad de personal adicional de señalización y disminuyó costos.

Los componentes del viaducto fueron fabricados y ensamblados fuera del lugar de construcción, lo que redujo el tiempo de intervención directa sobre la estructura y permitió completar los trabajos durante jornadas de 48 horas los fines de semana.

Inversión para modernizar la arteria Grand Central

La Gobernación destacó que el viaducto forma parte de la llamada arteria Grand Central, junto con la Grand Central Terminal y el túnel de Park Avenue, tres estructuras centenarias que concentran la mayor parte del flujo de pasajeros de Metro-North.

La MTA está destinando cerca de $2,900 millones de dólares en inversiones de capital para modernizar este corredor y mejorar la confiabilidad del servicio ferroviario en las próximas décadas.

Metro-North es actualmente el segundo sistema ferroviario de cercanías más utilizado de Estados Unidos, indicó la Gobernación de Nueva Yorl. La agencia sostiene que estas obras buscan responder al aumento de pasajeros y garantizar una infraestructura más resistente para futuros usuarios.

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