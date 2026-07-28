Netanyahu llega a EE.UU. para reunirse con Trump tras tensiones en Medio Oriente

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arribó este lunes a Washington D.C. con el fin de sostener un encuentro de trabajo con el presidente Donald Trump, para conversar, entre otros temas, cobre la situación de conflicto en Medio Oriente y la estrategia sobre la franja de Gaza.

La agenda bilateral contempla como eje central la tensión con Irán y la escalada del conflicto armado. El encuentro representará la primera cita presencial entre ambos funcionarios desde el inicio del enfrentamiento bélico, informó EFE.

Asimismo, las conversaciones se producen en medio discrepancias entre ambos gobiernos sobre cómo enfocar las acciones en Gaza y los términos de la propuesta de paz promovida por EE.UU. El plan incluye la entrega de armas por parte de Hamás y el retiro gradual de las tropas israelíes del territorio gazatí, puntos donde aún no hay consenso.

Ruta de vuelo y orden de arresto por la CPI

El desplazamiento aéreo del jefe de gobierno israelí, quien tiene orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), registró el paso por el espacio aéreo de Grecia, Italia, Francia y Canadá. Estos cuatro países forman parte del Estatuto de Roma, instrumento que rige a la corte.

El tribunal internacional emitió en noviembre de 2024 la orden de captura por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Debido a esta medida, los traslados del mandatario israelí han evitado habitualmente sobrevolar territorios de naciones que se apegan a la jurisdicción de la CPI.

Solicitud de detención de Netanyahu por parte de Mamdani

La llegada de Netanyahu a Washington D.C. ocurre una semana después de las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien calificó a Netanyahu de “criminal de guerra” y solicitó su detención a las autoridades federales en caso de una visita a la sede de las Naciones Unidas.

Ante estas afirmaciones, el presidente estadounidense fijó su postura y aseguró la semana pasada que el primer ministro israelí “no será arrestado” durante su permanencia dentro de los límites territoriales de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Demócratas truenan contra pedido de Trump al Supremo para restringir el voto por correo

– Trump aún no toma una decisión final sobre un posible “ataque masivo” contra Irán

– Trump pide a la Corte Suprema permitir restricciones al voto por correo