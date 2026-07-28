Netanyahu y Zelenski reaccionan tras reuniones con Trump en medio de tensiones por Irán y Ucrania

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski expresaron sus posiciones este martes después de reunirse por separado con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en encuentros marcados por las guerras en Irán y Ucrania.

Netanyahu calificó como “excelente” su conversación con Trump, en la que buscó reforzar la alianza entre ambos países y abordar las diferencias surgidas sobre el manejo del conflicto con Irán. El encuentro, que duró cerca de una hora y media, fue descrito por Washington como “positivo y productivo”.

“Cuando digo excelente, no lo digo de manera superficial”, afirmó Netanyahu posteriormente. El primer ministro israelí aseguró que hubo “plena asociación, apoyo mutuo y comprensión del objetivo común” de impedir que Irán obtenga armas nucleares, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

La reunión ocurrió después de semanas de señales de tensión entre ambos líderes. Trump había mostrado frustración por reportes de que Netanyahu planeaba presentarle información de inteligencia sobre actividades iraníes en Pickaxe Mountain, un posible sitio nuclear que el mandatario estadounidense ha amenazado con atacar.

Tras el encuentro, un funcionario israelí señaló que Netanyahu dejó claro a Trump que Israel respondería ante cualquier ataque iraní, aunque reconoció que Washington tiene sus propios tiempos y consideraciones antes de tomar nuevas medidas militares.

Netanyahu también indicó que ambos gobiernos conversaron sobre el acuerdo marco entre Estados Unidos e Israel con Líbano, así como sobre la expansión de los Acuerdos de Abraham, destinados a ampliar las relaciones diplomáticas de Israel con países árabes y musulmanes.

Horas después del encuentro, el ejército estadounidense informó que Irán lanzó varios misiles balísticos contra fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente, aunque todos fueron interceptados.

Zelenski destaca apoyo militar tras reunión con Trump

Por su parte, Zelenski destacó los avances alcanzados tras su reunión con Trump, especialmente en materia de producción de defensa y fabricación de interceptores Patriot para Ucrania.

El mandatario ucraniano afirmó que ambos discutieron licencias para producir esos sistemas de defensa y otras iniciativas destinadas a fortalecer la capacidad militar de Kiev frente a Rusia.

“El presidente y yo discutimos licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar”, escribió Zelenski después del encuentro.

La conversación ocurrió después de que Trump anunciara en la cumbre de la OTAN en Ankara que Estados Unidos permitiría a Ucrania fabricar sistemas Patriot, una solicitud que Kiev había planteado durante años para enfrentar los ataques rusos con misiles, indicó AP.

Durante su visita a Washington, Zelenski también se reunió con representantes de la empresa estadounidense Lockheed Martin para discutir cooperación en producción militar e intercambio tecnológico.

Además, el presidente ucraniano pidió ante senadores estadounidenses avanzar con nuevas sanciones contra Rusia y aumentar el suministro de interceptores Patriot.

Ucrania plantea vínculos entre Rusia e Irán

Después de su reunión con Trump, Zelenski también insistió en que Rusia estaría proporcionando imágenes satelitales de bases estadounidenses en el Golfo Pérsico a Irán, información que, según afirmó, habría sido utilizada para ataques posteriores.

Trump había restado importancia a esas acusaciones y dijo que no consideraba que Moscú estuviera ofreciendo una ayuda significativa a Teherán, aunque aseguró que hablaría del tema con el presidente ruso Vladímir Putin.

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