Nueva Jersey revisa registros electorales tras error del sistema del MVC que afectó a unos 6,600 inscritos

La administración de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó este martes que comenzó el proceso para corregir los registros electorales de aproximadamente 6,600 personas que fueron inscritas para votar de manera irregular debido a un error de software en el sistema de la Comisión de Vehículos Motorizados.

El fallo, ocurrido entre junio de 2023 y junio de 2024 durante la administración anterior, provocó que personas fueran registradas como votantes sin cumplir necesariamente con los requisitos establecidos.

La gobernadora anunció hace una semana que su gobierno investigaría el problema y aplicaría medidas para corregirlo.

La MVC envió cartas a las personas afectadas para informarles sobre la situación y habilitó un portal con respuestas a preguntas frecuentes, detalles sobre el proceso de revisión de registros y recursos de apoyo.

La División de Elecciones de Nueva Jersey inició además el procedimiento para retirar de las listas electorales a más de 4,500 personas cuya inscripción provino exclusivamente de este error del sistema.

Los registros restantes serán enviados a funcionarios electorales de cada condado para una evaluación adicional.

Revisión para evitar eliminar votantes elegibles

La administración estatal indicó que decidió realizar una revisión adicional porque una evaluación inicial encontró que algunos de los registros afectados podrían corresponder a ciudadanos con derecho a votar.

“Tenemos la obligación de eliminar a quienes no son elegibles para votar, pero también tenemos la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos elegibles y garantizar que nadie sea retirado de las listas de manera indebida”, afirmó Sherrill.

La gobernadora señaló que errores administrativos similares han ocurrido en otros estados y que el objetivo del proceso es corregir las listas electorales sin afectar a personas que sí cumplen con los requisitos para participar en elecciones.

También afirmó que su administración actuó con rapidez al hacer público el problema y abrir una investigación, y criticó la respuesta de sectores vinculados al movimiento MAGA, al acusarlos de utilizar el caso para impulsar restricciones al voto.

“Intentan atacar a las personas afectadas, quienes fueron registradas sin culpa propia. No permitiré ninguna de las dos cosas”, expresó la gobernadora.

La mandataria aseguró que continuará ofreciendo actualizaciones públicas mientras avanza la investigación y reiteró que el objetivo es garantizar que los ciudadanos elegibles puedan votar y que los votos válidos sean contabilizados.

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