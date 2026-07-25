Exgobernador Phil Murphy niega saber de error electoral en Nueva Jersey

Un fallo en el sistema de registro electoral de Nueva Jersey permitió que alrededor de 6,600 personas que no son ciudadanos estadounidenses fueran incluidas por error en las listas de votantes durante la administración del exgobernador demócrata Phil Murphy, quien aseguró que desconocía el problema mientras estuvo al frente del estado.

El equipo de Murphy respondió después de que la actual gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunciara una investigación para determinar cómo ocurrió la falla y ordenara corregir los registros afectados.

“Antes del martes, cuando se hizo público, el gobernador Murphy desconocía cualquier fallo informático en la Comisión de Vehículos de Motor que hubiera provocado la inclusión inadvertida de personas no ciudadanas en el censo electoral de Nueva Jersey”, informó su portavoz, Mahen Gunaratna.

Murphy respalda investigación sobre el error electoral

Murphy, quien gobernó Nueva Jersey durante ocho años, señaló que espera conocer los resultados de la investigación iniciada por Sherrill para aclarar las causas del problema.

La gobernadora explicó que las personas afectadas no habrían cometido una falta intencional, ya que el registro ocurrió debido a un error del sistema y no por una acción de los propios usuarios.

Como parte de la revisión, el estado comenzó el proceso para retirar de las listas electorales a quienes fueron agregados incorrectamente.

Departamento de Justicia pide información sobre votantes registrados

El caso llegó a nivel federal luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) solicitara a la administración de Sherrill los nombres y direcciones de las 6,600 personas involucradas.

La solicitud también incluye información sobre aproximadamente 400 personas que, según reportes, llegaron a emitir votos después de aparecer en los registros electorales.

Sherrill cuestionó la reacción del gobierno federal y acusó a la administración del presidente Donald Trump de utilizar el caso políticamente en lugar de enfocarse en fortalecer la seguridad de los procesos electorales.

“No me sorprende que la administración Trump quiera utilizar esto inmediatamente como arma contra la gente en lugar de centrarse en garantizar que celebremos elecciones libres y justas”, afirmó la gobernadora.

Empresa de software rechaza responsabilidad por la falla

Sherrill señaló que la compañía francesa IDEMIA fue el proveedor del software relacionado con el sistema que permitió el error, aunque indicó que el estado ya sustituyó esa plataforma.

La empresa, sin embargo, negó ser responsable del problema y argumentó que la verificación final de la elegibilidad de los votantes corresponde a las autoridades electorales estatales.

El caso genera disputa política en EE.UU.

El incidente provocó reacciones en Washington y aumentó el debate nacional sobre los controles utilizados para evitar que personas no autorizadas aparezcan en los registros electorales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Donald Trump busca que se investigue a fondo lo ocurrido.

“El presidente está empeñado en llegar al fondo de este asunto”, declaró.

Mientras tanto, integrantes republicanos de la delegación de Nueva Jersey en el Congreso enviaron preguntas a la gobernadora Sherrill y solicitaron respuestas sobre el funcionamiento del sistema, con fecha límite del 21 de agosto para recibir información.

La investigación estatal continúa para determinar cómo ocurrió la falla tecnológica y qué medidas se implementarán para evitar que vuelva a suceder.

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