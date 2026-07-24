6,600 no ciudadanos autorizados para votar en NJ: gobernadora rechaza pedido federal de identificarlos, pero admite “desastre” en MVC

Tras la revelación de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, de que 6,600 no ciudadanos estuvieron autorizados “por error” para sufragar, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó identificarlos, pero ella rechazó ese pedido.

Y mientras el DOJ exige información sobre quiénes votaron, la empresa de computación IDEMIA respondió ayer señalando que el estado es el responsable del fallo en el registro, algo que la gobernación rechaza parcialmente. “Creo que es bien sabido que la Comisión de Vehículos Motorizados ha sido un desastre e IDEMIA está en el centro de ese problema”, admitió Sherrill, citada por CBS News.

El caso comenzó el martes, cuando Sherrill reveló que su gobierno había descubierto un error en la MVC, mediante el cual 6,600 personas que no son ciudadanas de EE.UU. habían sido incluidas en el padrón electoral estatal entre junio de 2023 y junio de 2024, antes de que ella asumiera el cargo. Estas personas fueron añadidas al registro mientras solicitaban licencias de conducir o tarjetas de identificación, acotó ABC News. Al parecer respondieron “no” cuando se les preguntó si eran ciudadanos estadounidenses, pero la MVC los registró para sufragar de todos modos.

La gobernadora, quien asumió el cargo en enero tras ser electa en noviembre de 2025, declaró que tuvo conocimiento de este asunto el pasado 15 de julio e inició una investigación, lo que condujo al anuncio realizado. Una primera pesquisa ha determinado que menos de 400 de esas personas llegaron efectivamente a votar. Sherill dijo que vivían por todo el estado y que, en su mayoría, carecían de afiliación partidista, aunque había algunos registrados como demócratas o republicanos, indicó Fox News. Y la funcionaria añadió que la División de Elecciones de Nueva Jersey ya estaba trabajando para eliminar a los votantes no elegibles.

Cuando el DOJ le solicitó en una carta los nombres y direcciones de los 400 no ciudadanos que emitieron su voto y de los 6,600 que se registraron para hacerlo, la demócrata Sherrill respondió que no entregará esos datos. “No me sorprende… que la administración Trump quiera utilizar esto inmediatamente como arma contra las personas, en lugar de centrarse en garantizar que celebremos elecciones libres y justas”, declaró la gobernadora, y recalcó que ha iniciado su propia investigación.

El DOJ respondió señalando: “Es ilegal que cualquier persona que no sea ciudadana vote en una elección federal”. Sherrill añadió que IDEMIA -el proveedor de software que ella ya ha reemplazado- es el responsable del error, y que la persona que ella eligió para dirigir MVC ya estaba en proceso de prescindir de la empresa antes de que se descubriera el fallo.

Sin embargo, IDEMIA refutó esta postura, argumentando que, en última instancia, es responsabilidad de la División de Elecciones del estado verificar la elegibilidad de los votantes. Mientras tanto, los republicanos de Nueva Jersey exigen una investigación independiente sobre la MVC y la División de Elecciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no reveló si los funcionarios electorales de Nueva Jersey podrían ser procesados ​​judicialmente, pero afirmó: “El presidente (Trump) está decidido a llegar al fondo de este asunto; por eso también necesitamos aprobar la Ley ‘Save America’, para garantizar que sólo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones”.

“Asegurar que los responsables rindan cuentas”

“Esto ocurrió bajo la administración anterior y, al conocer esta información, ordené inmediatamente a mi asesor jurídico principal que iniciara una investigación para esclarecer a fondo lo sucedido”, afirmó Sherrill al anunciar el error el martes. “También ordené eliminar del padrón electoral a aquellos residentes que fueron inscritos erróneamente entre junio de 2023 y junio de 2024. El nuevo administrador de la MVC que nombré ha comenzado el proceso para reemplazar al proveedor responsable de gestionar el sistema”

“Quiero subrayar la seriedad con la que tomo este asunto. Como veterana militar que juró defender nuestra Constitución y como ex fiscal federal, considero que la integridad de nuestras elecciones es fundamental para nuestra democracia”, afirmó Sherrill. “Me indignan los fallos imprudentes que permitieron que esto ocurriera y la falta de transparencia mostrada por los responsables en aquel momento. Este error no sucedió bajo mi mandato, pero la rendición de cuentas comienza ahora. Estoy tomando medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir en el futuro y para asegurar que los responsables rindan cuentas”.

La semana pasada el mandatario Donald Trump anunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había determinado que 250,000 personas que no son ciudadanas están registradas para votar en Nueva Jersey, California, Nevada y Pensilvania. Esa cifra representa aproximadamente el 0.1% del total de votantes registrados a nivel nacional y equivale al 0.6% de los casi 40 millones de personas registradas para votar en esos cuatro estados en cuestión en 2024, comentó CBS News.

El DHS ha descrito estos hallazgos como una revisión preliminar. El viernes 17 de julio el secretario del DHS, Markwayne Mullin, informó que su departamento comparó registros de inscripción de votantes de acceso público con datos federales de inmigración y detectó miles de posibles coincidencias. Asimismo solicitó a los funcionarios electorales estatales que colaboraran con el DHS para verificar las identidades antes de tomar cualquier medida.