Nueva York habilita 51 refugios nocturnos ante el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias

La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York anunció la activación de un plan de respuesta de emergencia ante el pronóstico de fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Como parte de las medidas, se habilitarán 51 refugios nocturnos en escuelas públicas distribuidas en los cinco distritos de la ciudad.

La información publicada por la Alcaldía señala que los refugios abrirán a las 8:00 p. m. del martes y permanecerán disponibles mientras continúen las condiciones meteorológicas peligrosas. Los espacios aceptarán tanto mascotas como animales de servicio y podrán ser ubicados por los residentes a través del servicio 311.

La ciudad también informó que mantiene en marcha una respuesta integral que incluye la limpieza de alcantarillas, inspecciones en vecindarios con historial de inundaciones y el contacto con residentes que viven en apartamentos ubicados en sótanos, considerados entre los más vulnerables durante este tipo de emergencias.

Asimismo, equipos especializados, entre ellos el Grupo de Trabajo para Árboles Caídos y el Grupo de Trabajo de Grúas, fueron puestos en estado de alerta para responder a posibles incidentes derivados de las condiciones climáticas.

Las autoridades recomendaron a los habitantes limitar los desplazamientos durante los periodos de lluvia intensa y evitar caminar o conducir por calles inundadas. También instaron a quienes viven en sótanos, plantas bajas u otras viviendas con antecedentes de inundaciones a preparar un plan de evacuación con antelación y considerar trasladarse a un lugar seguro si las condiciones empeoran.

New Yorkers: Tonight's forecast calls for potentially life-threatening flooding, especially for those living in basement apartments and neighborhoods that have flooded before.



Heavy rain is expected to begin this afternoon and continue overnight. While not every neighborhood? https://t.co/S4dNXWUYpp — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 28, 2026

Entre las recomendaciones difundidas figuran preparar una mochila de emergencia con medicamentos, linterna, baterías, cargador portátil, documentos protegidos en bolsas impermeables y otros artículos esenciales. En caso de vientos fuertes, se aconseja permanecer bajo techo, evitar cables eléctricos y árboles caídos, además de asegurar muebles y objetos que permanezcan en exteriores.

Debe llamar al 911

La Alcaldía recordó que cualquier persona que se encuentre en peligro inmediato o atrapada por el agua debe llamar al 911, mientras que situaciones como árboles caídos o alcantarillas obstruidas pueden reportarse al 311.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), permanece vigente una alerta de inundaciones para la ciudad desde las 2:00 p.m. del martes hasta las 8:00 p.m. del miércoles.

El organismo prevé acumulaciones de lluvia de entre 1.5 y 4 pulgadas en toda la ciudad, con sectores donde podrían registrarse hasta 5 pulgadas. Además, las precipitaciones podrían alcanzar intensidades de entre 1 y 2 pulgadas por hora durante los momentos de mayor actividad.

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