Decenas de heridos y múltiples familias desplazadas por un incendio de 5 alarmas en Queens

Casi dos docenas de personas resultaron heridas el sábado, entre ellas varios oficiales bomberiles del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), cuando se desató un incendio de cinco alarmas en un edificio de Queens.

Kevin Woods, jefe de operaciones contra incendios del FDNY, explicó que los bomberos fueron alertados del incendio en un edificio de madera de dos pisos en Queens poco antes de las 10:00 de la mañana, y cuando se apersonaron al sitio, dos edificios estaban completamente en llamas y el fuego se había extendido a otro edificio.

Woods dijo que los socorristas lograron llegar al segundo piso, encima del incendio, “bajo un calor intenso y con visibilidad nula”, donde un vecino quedó atrapado, quien fue llevado a un hospital.

Entre los rescatistas lesionados había 17 bomberos, dos integrantes de los Servicios de Emergencia (EMS) y dos civiles.

Según Woods, ninguna de las lesiones reviste gravedad, informó Fox News.

“Queremos agradecer al personal de todos estos hospitales de la zona por cuidar de nuestro personal”, agregó el jefe.

De acuerdo con lo que señaló, el incendio de cinco alarmas, que necesita la intervención de 250 oficiales bomberiles, causó “graves daños” en el edificio y causó el desplazamiento de muchas familias.

Woods dijo que las históricas casas construidas hace casi un siglo, hechas completamente de madera, resultaron calcinadas por el fuego.

El incendio estaba bajo control, apuntó, y añadió que la causa estaba siendo investigada.

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