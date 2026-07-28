Cucurella se tatúa la cara del entrenador Luis de la Fuente y cumple su promesa por ganar el Mundial 2026

Las promesas están para cumplirse y precisamente eso acaba de hacer Marc Cucurella. Este martes, el defensor se tatuó la cara del entrenador Luis de la Fuente tal y como se comprometió en caso de que ganara el Mundial 2026 con España.

A través de su perfil en Instagram, la nueva estrella del Real Madrid compartió un carrusel con fotos y videos en los que muestra el proceso durante y después del tatuaje.

El boceto, que ahora forma parte del cuerpo de Cucurella, muestra el rostro de Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo.

“Las promesas se cumplen”, escribió Marc en Instagram. Antes de la publicación de Cucurella, el equipo tatuador se había hecho viral en redes sociales por un video anunciando que se dirigían a la casa del futbolista para realizarle el tatuaje.

Cucurella fue el primer jugador que abrió la puerta durante el Mundial 2026 a las promesas locas en caso de ganar el torneo. Lo hizo durante una entrevista con la cadena radial COPE en pleno Mundial.

No es la primera vez que lo hace. En 2024 ya prometió que si España conquistaba la Eurocopa, se teñiría el pelo de rojo, una promesa que también terminó cumpliendo.

A la idea de Cucurella se sumaron Borja Iglesias y Álex Baena, que todavía no han cumplido. Otros jugadores también se comprometieron a pasar por el estudio de tatuajes.

David Raya confirmó que marcaría su piel para recordar el título, aunque sin incluir el rostro del entrenador. Fabián Ruiz dejó su promesa abierta y pidió ideas a los aficionados.

En el vestuario también surgieron otro tipo de promesas más “estéticas”. Lamine Yamal prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas.

Gavi anunció que se teñiría el pelo de rosa, mientras que Pedri apostó por rubio o blanco como color de cabello.

El héroe de la final, Ferran Torres, deberá cumplir con raparse la cabeza tras marcar el gol decisivo en el minuto 106.

Entre las promesas más inesperadas apareció la de Mikel Oyarzabal, quien aseguró que se haría socio del Athletic Club, acérrimo rival de la Real Sociedad. Equipo donde el delantero es estrella y capitán.



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