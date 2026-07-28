IFAB reconoce que el VAR se equivocó en el protocolo al expulsar a Embolo contra Argentina

La jugada quizá más polémica del Mundial y que ayudó a Argentina a no ser eliminada vuelve a generar polémica. Este lunes, la International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas del fútbol, reconoció que Breel Embolo no debió ser expulsado en los cuartos de final del Mundial 2026.

La tarjeta amarilla que vio el delantero suizo por simular una falta que derivó en una amonestación para Leandro Paredes fue un error arbitral. ¿Por qué? La amarilla al mediocampista argentino solo se tenía que revisar en el VAR si hubiese sido la segunda.

“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”, aclararon.

Básicamente, la única competencia y atribución del VAR en esa jugada era para intervenir en caso de que el colegiado se hubiera equivocado de persona al mostrar la cartulina (un error de identidad).

Al no tratarse de esa situación, el VAR nunca debió evaluar la gravedad ni la naturaleza de la falta para decretar una simulación. La revisión vulneró el protocolo establecido y derivó en una expulsión antirreglamentaria que alteró de forma directa el desarrollo del encuentro.

El análisis de la IFAB reconoce indirectamente que desde la FIFA y el VAR designado para ese partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City se benefició a Argentina con una interpretación errónea.

En el caso de que el árbitro hubiese amonestado a Embolo por simular, la segunda tarjeta amarilla hubiese estado bien sancionada.

LAW CHANGES 2026/27



An attacker challenges a defender, who falls to the ground in the middle of the field and pretends to have been fouled, despite there being no contact. The referee stops play, awards a free kick for the defender’s team and shows a yellow card (YC) to the? pic.twitter.com/IA6Jhtcv3c — The IFAB (@TheIFAB) July 27, 2026

¿Por qué la jugada benefició a Argentina y evitó su eliminación?

Suiza jugó un partido tácticamente muy serio. Sin embargo, Argentina comenzó ganando sin discusiones al minuto 10 gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister.

A partir de ahí, la albiceleste desapareció y Suiza fue tomando el protagonismo. Al 67’ los helvéticos hilaron una gran jugada por izquierda y empataron con la magia de Dan Ndoye.

Cinco minutos después, al 72’, cuando Suiza le pasaba por encima a Argentina y revoloteaba en el ambiente el segundo tanto de los europeos, entró el VAR como si de una virgen milagrosa se tratara.

Embolo se desplomó en el campo de juego cerca de la línea de banda. El árbitro João Pinheiro no dudó en amonestar a Leandro Paredes, quien disputó el balón al delantero y en primera instancia parecía haberlo pateado.

Sin embargo, de forma polémica y sin razón alguna, entró el VAR; el silbante portugués revocó la sanción a Paredes. Anuló la amarilla al argentino y se la mostró al suizo, que ya había visto una cartulina en el primer tiempo.

Este nuevo escenario no solo desató polémica en el campo y posterior al partido, sino que desinfló por completo a una selección de Suiza que iba embalada a eliminar a una Argentina que ya había tenido varias decisiones arbitrales que generaron controversia.

El ímpetu suizo los hizo aguantar los 90 minutos con uno menos y forzar la prórroga, pero tanto va el cántaro al agua que se rompe. En el segundo tiempo, Argentina anotó dos goles para sellar el 3-1 y certificar su paso a semifinales contra Inglaterra.



Sigue leyendo:

· Gianni Infantino habló sobre polémicas y arremetió contra críticos del Mundial 2026: “Están consumidos por el odio”

· Zinedine Zidane presentado como nuevo seleccionador de Francia: “Estoy listo para afrontar el desafío”

· Golazo del caboverdiano Sidny Lopes Cabral ante Argentina, elegido el mejor del Mundial 2026