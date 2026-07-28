Rayo Vallecano se queda sin estadio por acumulación de basura en Vallecas

El Rayo Vallecano no podrá jugar en el Estadio de Vallecas luego que el Gobierno Regional de Madrid detectara graves deficiencias de seguridad en las instalaciones a apenas dos semanas del comienzo de La Liga.

En imágenes del recinto se observó una gran acumulación de basura que afecta a la movilidad dentro del estadio y que puede tener como consecuencia enfermedades y problemas sanitarios.

Según una auditoría encargada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, previa a la futura remodelación, se ha generado una “situación de obsolescencia generalizada” y un “severo incumplimiento normativo” por parte del Rayo Vallecano Sociedad Anónima Deportiva que “compromete la seguridad y la operatividad del recinto”.

Así está Vallecas, la casa del Rayo Vallecano. Un equipo que esta temporada llegó a la final de la Conference League y terminó octavo en LaLiga.



Esto es una vergüenza. https://t.co/Kxlp6hBMmz pic.twitter.com/b40bdtiaLJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 28, 2026

En el comunicado explica que debido a las precarias condiciones higiénico-sanitarias hay riesgo de legionella. La acumulación de basura y de objetos almacenados ha aumentado el riesgo en caso de incendios.

El Rayo Vallecano viene de terminar octavo en la Liga EA Sports y quedó como subcampeón de la Conference League. El conjunto español está previsto a jugar en su estadio el próximo 20 de agosto en la segunda jornada del torneo.

¿Dónde jugará el Rayo Vallecano si no cumple las reformas?

Según indicó en un comunicado el Ejecutivo madrileño, “el objetivo” es que el Rayo pueda seguir jugando en su estadio tras las reformas. Antes, se estrenará contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

“Queda tiempo pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque (estadio del Leganés), no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es”, afirmó Javier Tebas, presidente de LaLiga española.

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