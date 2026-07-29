¿A España o Países Bajos?: Edson Álvarez es tentado para dejar al West Ham

Edson Álvarez tiene grandes opciones para dejar el West Ham esta temporada, equipo que jugará la Championship, segunda división en Inglaterra.

De acuerdo a los reportes, El Machín tiene ofertas de la Real Sociedad de La Liga que ya ha empezado las negociaciones con su club en Inglaterra. Aunque el Ajax de la Eredivisie, donde el mexicano brilló, también estaría atento.

“Se espera que Edson Álvarez abandone el West Ham tras las primeras conversaciones entre el West Ham y la Real Sociedad. El Ajax también está al tanto de la situación y trabaja en su regreso”, informó Fabrizio Romano.

Álvarez estuvo cedido toda la temporada con el Fenerbahce de la Superliga de Turquía. El futbolista mexicano disputó 18 partidos con una asistencia en todas las competiciones.

??? Edson Alvarez, expected to leave West Ham with first club to club talks between West Ham and Real Sociedad.



Ajax are also well informed about situation and working on the deal to bring him back. pic.twitter.com/AZ2apCDae6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

La Real Sociedad jugará en la UEFA Europa League en esta temporada luego de coronarse campeones en la Copa del Rey. Mientras que el Ajax está en las fases clasificatoria a la Conferencia League.

Edson Álvarez y un posible regreso al Ajax

Álvarez tuvo su mejor etapa como futbolista con el Ajax de Ámsterdam, club con el que disputó 147 partidos con 13 goles y 6 asistencias. Allí ganó tres títulos con dos campeonatos de Eredivisie y una Copa de Países Bajos.

El mexicano también jugó partidos de la UEFA Europa League y la UEFA Champions League.

De acuerdo a transfermarkt, el valor de Edson Álvarez es de $15 millones de euros, una cifra que ha generado en el mercado de verano. El Machín tenía contrato hasta junio de 2028 con el West Ham de la Premier League.

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