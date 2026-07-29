Adiós a la icónica bolsa roja de Macy’s: retiran el histórico anuncio de Herald Square

La gigantesca bolsa roja de Macy’s, uno de los elementos más reconocibles de Herald Square durante más de 3 décadas, ya es historia. El emblemático anuncio con forma de bolsa de compras, del que sobresalía el característico papel blanco entre sus asas, fue retirado de la fachada de la tienda insignia de la cadena en Manhattan, dejando al descubierto un edificio que permaneció oculto durante años y despertando la curiosidad de neoyorquinos y turistas sobre lo que ocupará ese espacio.

La inesperada transformación del paisaje urbano ha provocado una ola de nostalgia entre quienes durante décadas utilizaron la enorme bolsa como punto de referencia al recorrer la esquina de Broadway y la calle 34 Oeste. Para muchos, la ausencia del anuncio hace que el lugar luzca irreconocible.

Un edificio que permaneció escondido durante décadas

La retirada del cartel dejó visible una pequeña construcción independiente ubicada en la esquina de West 34th Street y Broadway. Se trata de un edificio que nunca formó parte del complejo original de Macy’s cuando la tienda departamental fue construida a principios del siglo XX.

De acuerdo con ABC 7, según registros fotográficos históricos, esa esquina ha estado cubierta por algún tipo de anuncio publicitario desde al menos la década de 1950. A lo largo del tiempo, los mensajes fueron cambiando. En distintas épocas podía leerse el famoso lema “This is Macy’s” y, todavía en 1992, un enorme letrero blanco con bordes rojos proclamaba que se trataba de “The World’s Largest Store” (“La tienda más grande del mundo”).

Hacia 1994 apareció una de las primeras versiones de la icónica bolsa roja que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los símbolos más fotografiados de Herald Square.

¿Por qué retiraron el histórico anuncio de Macy’s?

De acuerdo con Dan Biederman, presidente de la organización 34th Street Partnership, la desaparición del cartel estaría relacionada con un desacuerdo entre los propietarios del inmueble y la empresa interesada en mantener la publicidad instalada.

“Una empresa es propietaria del edificio y la otra quiere conservar un anuncio publicitario sobre él. Necesitan llegar a un acuerdo y, al parecer, eso no ocurrió”, explicó Biederman al medio citado anteriormente.

El directivo aseguró que desconoce los detalles específicos de las negociaciones, aunque expresó su deseo de que ambas partes encuentren una solución beneficiosa.

Por su parte, Macy’s confirmó la retirada del histórico anuncio mediante un comunicado, aunque evitó revelar qué ocupará ese espacio en el futuro.

La compañía señaló que el emblemático letrero ha formado parte de la experiencia de recorrer la calle 34 durante generaciones y representa las profundas raíces de la empresa en Nueva York. Sin embargo, indicó que el anuncio había quedado desactualizado y que su retiro forma parte de un proceso de modernización impulsado por el propietario del espacio publicitario.

Además, adelantó que próximamente presentará una nueva imagen para su tienda insignia de Herald Square, una renovación que, según la empresa, buscará honrar su legado histórico mientras proyecta el futuro de la marca.

La curiosa historia del pequeño edificio oculto por la bolsa roja de Macy’s

La existencia de ese inmueble independiente ha llamado la atención de miles de personas desde que quedó completamente expuesto.

Su historia se remonta a la expansión de Macy’s a comienzos del siglo pasado. Según explicó Biederman, un comerciante rival supo que la cadena pretendía controlar toda la manzana donde se ubicaría su futura tienda principal.

Para impedirlo, adquirió rápidamente esa pequeña propiedad ubicada en la esquina, evitando que Macy’s obtuviera el dominio absoluto del terreno. Inicialmente, el edificio contaba con un solo nivel y permaneció separado del resto del complejo comercial.

Con el paso de los años, Macy’s terminó alquilando el espacio para instalar enormes anuncios publicitarios, lo que permitió que el edificio permaneciera prácticamente oculto detrás de sucesivas estructuras durante más de medio siglo.

Una esquina irreconocible para los neoyorquinos

La desaparición de la enorme bolsa roja ha generado numerosas reacciones entre quienes transitan diariamente por Herald Square.

Algunos peatones reconocieron que la esquina ahora luce extrañamente vacía y que cuesta identificar el lugar sin el tradicional símbolo de Macy’s.

“Siempre fue un punto de referencia para mí y ahora pienso: ‘¿Dónde estoy? ¡Es una locura!'”, comentó un transeúnte entrevistado por ABC7.

Otros admitieron que, aunque el espacio libre resulta llamativo, extrañarán uno de los elementos más característicos del paisaje de Midtown Manhattan.

Por ahora, Macy’s mantiene en secreto cuál será el nuevo diseño que ocupará esa fachada. Mientras tanto, la esquina de Broadway y la calle 34 ofrece una imagen inédita para varias generaciones de neoyorquinos: un edificio que permaneció escondido durante décadas y que, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a ser protagonista del paisaje urbano.

Sigue leyendo:

* Macy’s cerrará 14 tiendas para el final del año

* Empresarios de Nueva York preparan demanda contra plan de supermercados municipales de Mamdani

* Throo llega a NYC para competir con Uber y Lyft: promete viajes más baratos y mejores ganancias para conductores