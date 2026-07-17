Los Ángeles, Chicago y Nueva York lideran el ranking de las ciudades con más mosquitos en EE.UU.: por qué preocupa a los expertos

Los mosquitos se han convertido en una preocupación creciente en todo Estados Unidos. Lejos de ser un problema exclusivo de los estados del sur, estos insectos están expandiendo su presencia hacia nuevas regiones del país, impulsados por factores como el cambio climático y la propagación de especies invasoras. El resultado es un mapa muy diferente al de hace apenas una década.

La prueba está en el más reciente ranking de Orkin 2026 Mosquito Cities, que identifica las ciudades estadounidenses con mayor actividad de mosquitos a partir del número de tratamientos residenciales realizados entre marzo de 2025 y marzo de 2026. En la lista, Los Ángeles, Chicago y Nueva York ocupan los tres primeros lugares, consolidándose como las zonas urbanas con mayor presión de estos insectos.

Durante 6 años consecutivos, entre 2015 y 2020, Atlanta lideró esta clasificación. Sin embargo, desde 2021, Los Ángeles se mantiene en la primera posición, reflejando un cambio en la distribución geográfica de los mosquitos. Para los especialistas, esta evolución demuestra que el problema ya no está concentrado en el sureste del país, sino que afecta a prácticamente todas las regiones de EE.UU.

Las 10 ciudades con más mosquitos en EE.UU.

De acuerdo con Orkin, estas son las ciudades con mayor actividad de mosquitos en 2026:

Imagen creada con ayuda de IA.

El informe también destaca importantes movimientos dentro del ranking. Milwaukee fue una de las ciudades que más ascendió, al subir 15 posiciones hasta ubicarse en el puesto 23, mientras que Minneapolis avanzó 6 lugares para alcanzar el sitio 13. En contraste, Miami y Greensboro, en Carolina del Norte, descendieron 5 posiciones respecto al año anterior.

Asimismo, varias ciudades ingresaron por primera vez al listado, entre ellas Traverse City (Michigan), Greenville (Carolina del Norte) y Springfield (Illinois), además del regreso de Sacramento (California) y Phoenix. Para los expertos, estos cambios reflejan cómo la actividad de los mosquitos continúa expandiéndose hacia regiones donde antes no representaban un problema tan importante.

¿Por qué los mosquitos representan un riesgo para la salud?

Más allá de las molestias que ocasionan sus picaduras, los mosquitos son considerados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como el animal más mortífero del mundo debido a su capacidad para transmitir enfermedades.

En EE.UU. pueden propagar virus como el del Nilo Occidental, el Zika, el dengue y la encefalitis equina del este. Además, las autoridades sanitarias advierten que enfermedades transmitidas por mosquitos que antes eran poco frecuentes en el país, como el dengue, están registrando un aumento en los últimos años.

A nivel mundial, los mosquitos están relacionados con más de 600,000 muertes por malaria cada año, según los CDC. Aunque esa enfermedad es poco común en EE.UU. gracias a los programas de prevención y tratamiento, los expertos recomiendan no bajar la guardia durante la temporada de mayor actividad.

En el caso de Nueva York, el Departamento de Salud recuerda que la temporada de mosquitos suele extenderse de abril a octubre. Datos de World Population Review señalan que el estado alberga unas 70 especies de mosquitos, mientras que en 2025 se reportaron 56 casos del virus del Nilo Occidental, lo que mantiene la vigilancia epidemiológica activa.

Cómo protegerte de los mosquitos este verano

Las autoridades sanitarias recomiendan reducir al máximo las oportunidades para que los mosquitos piquen o se reproduzcan cerca del hogar.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

* Utilizar repelente de insectos aprobado sobre la piel expuesta.

* Vestir ropa de manga larga y pantalones largos durante el amanecer y el atardecer, cuando los mosquitos son más activos.

* Colocar mosquiteros en carriolas y portabebés.

*Mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

* Eliminar cualquier recipiente que acumule agua, como macetas, cubetas, llantas viejas o bebederos sin limpiar.

* Limpiar canaletas, desagües y piscinas para evitar agua estancada.

Los CDC también recomiendan utilizar aire acondicionado siempre que sea posible, vaciar semanalmente los recipientes con agua y aplicar insecticidas en zonas húmedas y sombreadas donde suelen refugiarse estos insectos.

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