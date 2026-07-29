Déficit fiscal mil millonario en Nueva York: alcalde exige recortar 2.5% en gastos en todas las agencias

Zohran Mamdani ordenó ayer a todas las agencias municipales que identificaran recortes para lograr un ahorro del 2.5%, dado que se prevé que la ciudad mantenga un déficit presupuestario multimillonario el próximo año fiscal.

A fines de junio, tras intensas negociaciones, el alcalde Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, anunciaron un acuerdo sobre el presupuesto municipal de $125,800 millones de dólares para el nuevo año fiscal, que comenzó el 1 de julio.

La oficina del alcalde presentó el objetivo de ahorro como una medida para eliminar el despilfarro, en lugar de recortar servicios esenciales. Los responsables de ahorro (Chief Savings Officers), nombrados a principios de este año, liderarán las iniciativas de recortes. Estos funcionarios ya han logrado identificar ahorros por valor de 1,770 millones de dólares (1.5% del total) en el plan fiscal actual. La reducción del 2.5% se aplicará tanto al próximo año fiscal como a los ejercicios futuros, acotó Daily News.

“Puede que la temporada presupuestaria haya terminado, pero nuestra labor de construir un gobierno que ofrezca más a los neoyorquinos nunca cesa. Cada dólar que ahorramos al mejorar el funcionamiento del gobierno es un dólar que podemos destinar a los servicios de los que dependen los neoyorquinos”, declaró Mamdani. “Al establecer estas ambiciosas metas de ahorro con antelación, damos a las agencias tiempo suficiente para analizar detenidamente sus operaciones, eliminar ineficiencias y fortalecer la importante labor que realizan sin comprometer la prestación de servicios”.

Mamdani se ha atribuido el mérito de haber equilibrado las cuentas para el año fiscal en curso, que comenzó el 1 de julio. A principios de año había alertado sobre un déficit de 12,400 millones de dólares, cifra que fue revisando a la baja en repetidas ocasiones gracias a ingresos no contabilizados previamente y a la ayuda estatal. La ciudad está obligada por ley a equilibrar su presupuesto cada año.

La ciudad lanzará una encuesta dirigida a los empleados de las agencias para identificar áreas susceptibles de recorte. Esas consultas serán revisadas por los responsables de ahorro para “orientar los futuros planes de ahorro”, informó el Ayuntamiento.

Se necesitarán estos ahorros, e incluso más, para equilibrar el presupuesto del próximo año y lograr una situación fiscal sólida" Andrew Rein – Presidente de Citizens Budget Commission

La oficina del Contralor de la ciudad, Mark Levine, estima que el déficit presupuestario para el año fiscal 2028 -que comienza el 1 de julio de 2027- podría alcanzar los $8,800 millones de dólares. Las estimaciones de la propia ciudad sitúan esa cifra por debajo, en $6,400 millones de dólares.

“Este tipo de medidas nunca son fáciles”, afirmó Levine en un comunicado difundido ayer en redes sociales. “Poner en marcha un programa de ahorro ahora, al inicio del año fiscal, es lo correcto. Felicito al alcalde por esta medida prudente”.

La presidenta del Concejo Municipal también elogió el plan de ahorro. “Identificar ahorros desde una etapa temprana es el tipo de planificación fiscalmente responsable que nuestra ciudad necesita mientras nos preparamos para un posible déficit fiscal el próximo año. El Concejo ha insistido durante mucho tiempo en lograr una mayor eficiencia sin recortar servicios”, afirmó Menin.

Andrew Rein, presidente de la Citizens Budget Commission (CBC) -organismo no partidista de control presupuestario-, calificó el objetivo de ahorro como un “buen primer paso”. “El alcalde Mamdani acierta plenamente al comenzar a generar estos ahorros ahora, tal como hemos estado instando”, señaló Rein. “Los déficits presupuestarios de la ciudad son cuantiosos y van en aumento. Se necesitarán estos ahorros, e incluso más, para equilibrar el presupuesto del próximo año y lograr una situación fiscal sólida”.

Este mes el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un aumento salarial de 18.2% para sus miembros y otros funcionarios electos de la ciudad. El incremento, que supone la primera subida salarial desde 2016, fue aprobado con 42 votos a favor y 6 en contra, registrándose la abstención de la presidenta Menin, quien luego declaró que no aceptaría el aumento de su sueldo.

El alcalde Mamdani también que no aceptaría el incremento salarial, el cual elevaría su sueldo actual de $258,750 a 305,800 dólares anuales. Sin embargo, los aumentos salariales fueron recomendados por una comisión designada por él al asumir el cargo a principios de 2026, en cumplimiento de un requisito de la Carta Constitutiva de la Ciudad que había sido ignorado durante años. El estudio también recomendaba aumentos salariales automáticos de al menos 2% anual a futuro.