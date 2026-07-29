Demandan a la empresa propietaria de los Golden Globes por la venta de los premios

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) demandó a la empresa propietaria de los Golden Globes, Penske Media, cuestionando la polémica venta y reestructuración de estos galardones.

La demanda antimonopolio fue presentada ante un tribunal de Los Ángeles e incluye al magnate de los medios Jay Penske, Penske Media Corp., la Fundación Golden Globes y otros, por la adquisición de la popular ceremonia de premios en 2023, según informó EFE.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, antigua propietaria de los Golden Globes, acusa a Penske Media de violar las leyes antimonopolio federales y estatales a través de un plan clandestino para hacerse con el control de los galardones.

Según señala la demanda, la asociación acusa a Penske Media de adquirir “fraudulentamente los prestigiosos y valiosos Golden Globes, con 80 años de historia, destruir a su fundador y antiguo propietario, la HFPA, y ejercer un control monopolístico sobre los mercados de publicidad, premios y comercio de Hollywood”.

Además, la HFPA denuncia que la empresa propietaria de los premios ha excluido a los miembros de la HFPA para participar en esos mercados.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood exige una indemnización de al menos $150 millones de dólares por daños y perjuicios, así como la anulación de los acuerdos que transfirieron la propiedad de los Golden Globes.

“El plan se perpetró y continúa perpetuándose, en parte, mediante el uso indebido de una organización sin fines de lucro de California —la GGF— que sirve como vehículo para promover la conducta ilegal y anticompetitiva”, agregó la denuncia de 113 páginas.

Durante 80 años, la HFPA funcionó como la encargada de organizar uno de los galardones más prestigiosos de Hollywood, que era antesala de los premios Oscar. La organización enfrentó una crisis cuando un reportaje reveló que había falta de diversidad en los miembros de la junta directiva de la organización. Este escándalo derivó en la venta de los premios a Penske Media en 2023.

Penske Media respondió a la demanda calificándola de “absurda” e “irracional”. “La transacción de los Golden Globes se cerró hace más de tres años y recibió todas las aprobaciones necesarias; cualquier afirmación de que no se cerró, o que aún pueda revertirse, es, una vez más, rotundamente falsa”, indicó un portavoz de estos premios, considerados la antesala de los Óscar, en un comunicado al que tuvo acceso EFE.

Penske Media cuestionó que la HFPA avance con estas demandas a pesar de los señalamientos en su contra. “Nos preocupa que la HFPA, una organización tan criticada por sus fallas éticas, su falta de inclusión, su racismo y su mala conducta con el talento, siga encontrando abogados dispuestos a impulsar demandas tan ilegítimas”, sentenció el texto.

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