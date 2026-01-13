Nikki Glaser evitó hacer chistes sobre ICE y Donald Trump en los Golden Globes

La comediante Nikki Glaser fue la presentadora de la reciente edición de los premios Golden Globes que se celebró el 12 de enero en Los Ángeles. La presentadora hizo reír al público con un divertido monólogo en el que tomó a varias celebridades como blanco de sus chistes como Sean Penn y Leonardo DiCaprio. Sin embargo, Glaser reveló que prefirió omitir algunos chistes que había preparado sobre ICE y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

En una entrevista en el programa de radio ‘The Howard Stern Show’, la comediante aseguró que prefirió omitir estos chistes por temor a no acertar con el tono.

“No es divertido… En algún momento iba a decir: ‘Me dicen del bar que nos hemos quedado sin hielo (que en inglés se traduce como ice). Y, ¿sabes?, en realidad no lo necesitamos. Y, de hecho, odio ice'”, dijo Glaser, con un doble sentido sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE).

Glaser explicó que le pareció “demasiado trivial”. “Simplemente sentí que incluso eso es demasiado trivial… Es difícil encontrar el tono adecuado”, añadió la anfitriona de estos premios.

La comediante dijo que se descartó un chiste sobre la polémica generada por Trump y su decisión de incluir su nombre en el nombre del Kennedy Center. El chiste, propuesto por Steve Martin, ironizaba con que Trump estaría rebautizando otros espacios como el hotel Beverly Hilton. Glasser dijo a Howard Stern que luego de proponerle el chiste, Steve Martin se arrepintió y le aconsejó que no se involucre en la política.

Glaser se mofó de la redacción de los archivos de Jeffrey Epstein durante su monólogo de apertura. “Hay tantos A-listers (artistas de primera línea), y cuando digo A-listers, me refiero a personas que figuran en una lista fuertemente censurada”, dijo la comediante, jugando con el doble sentido de “A-lister” y la palabra “lista”.

Sin embargo, la presentadora sí hizo algunos chistes sobre la situación actual. La comediante bromeó sobre la reciente noticia que involucra a CBS, emisora de la gala, luego de que la editora en jefe Bari Weiss canceló un segmento de “60 Minutes” sobre el envío de deportados a una prisión en El Salvador por parte de Estados Unidos.

“El premio a la mejor edición es para CBS News. Sí. CBS News: el nuevo lugar de Estados Unidos para ver noticias basura”, dijo.

Esta decisión de Glaser de evitar los chistes políticos contrasta con otras celebridades que se pronunciaron abiertamente en contra de la situación política y social de Estados Unidos. El actor Mark Ruffalo denunció el autoritarismo y la poca moralidad del presidente estadounidense. Otros artistas usaron un pin en honor a Renee Good, una mujer de 37 años, asesinada por ICE en Mineápolis.

Sigue leyendo:

Golden Globes 2026: Los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

Guillermo del Toro y Diego Luna destacan entre los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026

Golden Globes 2026: Apagaron un pequeño incendio tras bastidores durante la premiación