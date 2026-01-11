Lo mejor de los Golden Globes 2026: Triunfos inesperados y premios claves

Este domingo se celebró la edición 83 de los Golden Globes, uno de los primeros eventos de la temporada de premios. Como cada año, esta edición tuvo momentos que ya se esperaban y algunas sorpresas en la entrega de premios.

La primera sorpresa de la noche fue el triunfo de Stellan Skarsgard en “Sentimental Value” en la categoría ‘Mejor Actor de Reparto en una Película’, venciendo a los grandes favoritos de esta temporada de premios como lo son Jacob Elordi por su papel en ‘Frankenstein’, Benicio del Toro y Sean Penn por sus respectivos papeles en ‘One Battle After Another’.

Teyana Taylor sorprendió al ganar como Mejor Actriz de Reparto en una Película por su papel de ‘Perfidia’ en ‘One Battle After Another’, la película que contó con más nominaciones de esta edición. Taylor venció a Emily Blunt (The Smashing Machine), Elle Fanning (Sentimental Value), Ariana Grande (Wicked For Good), entre otras.

Teyana Taylor participó en ‘One Battle After Another’. Crédito: Richard Shotwell | AP

Otros triunfos no sorprendieron como el caso de Owen Cooper, quien recibió su muy merecido reconocimiento como ‘Mejor Actor de Reparto- Televisión’ por su papel en ‘Adolescence’ de Netflix. Noah Wyle triunfó en la categoría ‘Mejor actor en una serie de televisión – Drama’ por su papel protagónico en la multipremiada serie de HBO ‘The Pitt’.

Jean Smart consolidó su racha gracias a su papel de la comediante en declive Deborah Vance en ‘Hacks’. La actriz sumó otro galardón al ganar el Golden Globes en la categoría ‘Mejor actriz — Televisión, musical o comedia’. Smart acumula cuatro premios Emmy, tres Golden Globes y un premio del Sindicato de Actores.

La música tiene un lugar especial en todas las premiaciones y este año una de las favoritas fue el tema ‘Golden’ de la película animada “KPop Demon Hunters”, una canción que se convirtió en un verdadero éxito de redes sociales y su pegajosa melodía recorrió el mundo. Esta cinta se llevó el premio en la categoría ‘Mejor Película de Animación’.

Paul Thomas Anderson sumó varios triunfos para la película ‘One Battle After Another’ al ganar en la categoría ‘Mejor Guión -Película’ y ‘Mejor Director’. Un galardón inesperado fue el que se llevó Rose Byrne por su papel en “If I Had Legs I’d Kick You”, quien no figuraba como la favorita en esta categoría pero su excelente interpretación conquistó al jurado de los Golden Globes.

Timothée Chalamet se convirtió en el actor con menos de 30 años en obtener más nominaciones a los Golden Globes, acumulando cinco en toda su carrera. Este año ganó en la categoría ‘Mejor Actor- Película Musical o Comedia’ por su papel en Marty Supreme, cuya interpretación ha sido blanco de buenas críticas e incluso ganó hace una semana en los Critics Choice Awards en la categoría ‘Mejor Actor’. También es el ganador más joven del premio al Mejor Actor en los SAG, Globos de Oro (Musical o Comedia) y Critics Choice en la historia.

Timothée Chalamet hizo historia en los Golden Globes 2026. (AP Photo/Chris Pizzello) Crédito: Chris Pizzello | AP

No hubo sorpresa cuando Stephen Graham obtuvo el Golden Globe por su papel en el drama de Netflix ‘Adolescence’.Por este papel Graham ya ha ganado tres premios Emmy en 2025 y un Critics Choice Awards en 2026.

Sinners se llevó su primer premio de la noche en la categoría ‘Logro cinematográfico y de Taquilla’. La cinta de terror gótico, vampiros y musical protagonizada por Michael B Jordan recaudó más de $300 millones de dólares a nivel mundial y superando los $200 millones solo en Estados Unidos, logrando un hito para una película de terror.

La película brasileña ‘The Secret Agent’ ganó en la categoría ‘Mejor Película Internacional’. Esta cinta centra su trama en la historia de un investigador que enfrenta las duras consecuencias del autoritarismo de 1977 en Brasil.

En las categorías principales cinematográficas ‘One Battle After Another’ se llevó el premio como ‘Mejor Película Comedia Musical’ mientras que en la categoría ‘Mejor Película de Drama’ el premio fue para ‘Hamnet’

