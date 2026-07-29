El DJ francés Kavinsky fue hallado muerto en París: Autoridades inician investigación

El DJ y músico de electropop francés Kavinsky fue hallado muerto en su casa en París, según informaron las autoridades de ese país este miércoles.

Vincent Belorgey, nombre real del artista, tenía 50 años y era una figura destacada en la música electrónica francesa. Incluso actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Fiscalía informó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte del músico. “Se ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte y esclarecer las circunstancias del fallecimiento, ya que los servicios de emergencia no encontraron elementos sospechosos en el lugar de los hechos”, declaró el fiscal.

El periódico francés Le Figaro consultó una fuente policial que señaló que la causa probable de la muerte fue un derrame cerebral. Según se informó, el DJ se había quejado de dolores de cabeza en los últimos días y fue encontrado en su domicilio después de que un vecino preocupado alertara a los servicios de emergencia.

La muerte de Kavinsky conmovió a los franceses. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo una publicación en Facebook en la que calificó al DJ como “una fuente de orgullo francés para siempre”.

La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, resaltó el legado cultural de Belorgey en una publicación en X. “Con el repentino fallecimiento de Kavinsky, Francia ha perdido una de sus voces más singulares. Desde la película Drive hasta los Juegos Olímpicos de París, Nightcall conmovió al mundo entero. Bailable y nostálgica a la vez, su música seguirá trascendiendo generaciones y fronteras”, escribió.

La carrera de Kavinsky surgió tras el éxito de Daft Punk, pioneros de la música electrónica, siendo telonero de sus conciertos en la de 2000. Kavinsky fue el autor de la canción “Nightcall” de 2010, que se hizo famosa gracias a la película “Drive”, protagonizada por Ryan Gosling. La canción fue producida por Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, mezclada por Sebastian y cantada por la cantante brasileña Lovefoxxx.

Kavinsky interpretó “Nightcall” en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, acompañado por la banda francesa Phoenix y la cantante pop belga Angèle en la voz.

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