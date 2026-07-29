Elvis Crespo reveló cuánto dinero le sigue generando “Suavemente”

Pocas canciones pueden presumir de seguir siendo un negocio casi tres décadas después de su lanzamiento como “Suavemente”. Elvis Crespo acaba de explicar por qué continúa siendo una fuente constante de ingresos, al punto de asegurar que hoy podría retirarse gracias al impacto que mantiene su mayor éxito.

El merenguero habló del tema durante su participación en el podcast español “Hotcast”, donde respondió una de las preguntas que con más frecuencia le hacen sus seguidores sobre cuánto dinero le ha dejado la canción publicada en 1998.

Las licencias siguen siendo una mina de oro

Crespo describió “Suavemente” como una canción “especial” y explicó que buena parte de sus ganancias proviene de las licencias para utilizarla en campañas y eventos, además de las reproducciones en plataformas digitales.

“Por ejemplo, en el Super Bowl una cadena de teléfonos me dio un cuarto de millón de dólares ($250 mil dólares) solamente por cambiar la letra, por permiso”, afirmó el artista, dejando en evidencia que el éxito del tema va mucho más allá del “streaming”.

También destacó que la canción nunca deja de sonar en alguna parte del mundo: “Mientras yo duermo esa canción todos los días suena en algún lugar. Es una canción que tengo la bendición de decirlo que, viviendo una vida minimalista, puedo retirarme”, expresó entre risas.

La presentadora reaccionó asegurando: “Te puedes retirar y tus hijos también, seguramente”. Sin perder el sentido del humor, Crespo respondió: “Mis hijos que se vayan a trabajar, que no se confíen en eso, que se vayan a trabajar”.

El dinero que llegó y también se fue

Durante la conversación, el cantante puertorriqueño también hizo memoria sobre sus primeros años de éxito y reconoció que no administró bien el dinero que comenzó a recibir.

“Cuando yo comencé a ver dinero, yo dije: ‘Esto hay que gastarlo’ y compré ropa, compré relojes de marca, ya no lo hago. No recuerdo la cantidad, pero yo me gasté una fortuna. A mi Sony me dio 5 millones de dólares en un mes y yo lo había gastado todo. Malas decisiones y de inversiones. Gastando en locuras, estaba muy borracho para recordarlo”, confesó.

Con el paso del tiempo, aseguró que cambió por completo su forma de manejar las finanzas. Según explicó, ahora apuesta por un estilo de vida mucho más sencillo y cuenta con asesoría para tomar mejores decisiones económicas.

“Lo cojo suavecito, tengo buenos asesores”, concluyó el intérprete, quien dejó claro que el fenómeno de “Suavemente” sigue vigente y continúa respaldando su estabilidad financiera casi 30 años después de convertirse en uno de los himnos más populares del merengue.

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