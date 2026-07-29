FIFA abre expediente a AFA, futbolistas argentinos y a Gavi tras incidentes en la final del Mundial 2026

La Comisión Disciplinaria de la FIFA formalizó el inicio de un expediente sancionador contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diversos integrantes de la selección albiceleste y el futbolista español Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’, a raíz de los graves sucesos acaecidos al término de la final del Mundial 2026 disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En el caso de la federación argentina, el ente rector investiga posibles violaciones del código disciplinario vinculadas al uso del evento para manifestaciones ajenas al ámbito deportivo (artículo 13), conducta inadecuada (artículo 14), agresiones racistas y discriminación (artículo 15), así como fallas en el orden y la seguridad de los encuentros (artículo 17).

A nivel individual, la comisión dirigió sus actuaciones contra tres futbolistas y un integrante del banquillo argentino:

Nahuel Molina: Enfrenta dos cargos por agresión (uno consumado y otro en grado de tentativa) y uno por conducta antideportiva.

Enfrenta dos cargos por agresión (uno consumado y otro en grado de tentativa) y uno por conducta antideportiva. Leandro Paredes: Afronta tres cargos por agresión.

Afronta tres cargos por agresión. Thiago Almada: Investigado por conducta antideportiva.

Investigado por conducta antideportiva. Roberto Fabián Ayala: El asistente técnico de Lionel Scaloni sumó un cargo por agresión.

Por parte del combinado español, las pesquisas se concentran en el mediocampista Gavi, a quien se le atribuye un cargo por conducta antideportiva durante los enfrentamientos posteriores al pitazo final.

Los implicados contarán con un plazo reglamentario para presentar sus respectivos descargos y alegaciones antes de que el órgano disciplinario del máximo estamento futbolístico dicte una resolución definitiva sobre el caso.

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