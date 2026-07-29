FIFA sostiene que no hubo error en la expulsión de Embolo ante Argentina: “La decisión restauró la justicia”

Horas después de que la International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas del fútbol, reconociera que Breel Embolo no debió ser expulsado en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina, la FIFA defiende su decisión.

Una portavoz del organismo sostuvo que no hubo error arbitral en el desenlace de la jugada. Al contrario. Afirmó que la acción terminó imponiendo justicia según el criterio técnico aplicado en el partido.

“No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia”, indicaron. Posteriormente, aseguraron que la circular de la IFAB les confirmó que su interpretación era válida.

“Notamos los comentarios de la IFAB en su circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última AGM”, señalaron desde la cuenta de FIFA Media en X.

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“FIFA's interpretation of Mistaken Identity was consistently applied during the FIFA World Cup. There were two instances in which a player was mistakenly identified as having committed a yellow card offence and the VAR advised the referee to correct the? pic.twitter.com/yiAi52t58r — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

En los alegatos de la FIFA también destacaron que la simulación es un comportamiento del jugador que finge, no del oponente, así que no se debe convertir ese engaño en una falta atribuida al rival.

Básicamente, si el árbitro se deja engañar y amonesta al jugador equivocado, la consecuencia disciplinaria sería injusta y desproporcionada. Esto, con relación a la jugada entre Embolo y Paredes que desencadenó toda la polémica.

“La simulación en sí no puede ser disputada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones”, expresaron.

Aunque la IFAB analizó lo contrario, la FIFA sostiene que su interpretación sobre la norma de identidad equivocada se aplicó de manera “consistente” durante la Copa del Mundo.

“Hubo dos instancias en las que un jugador fue identificado erróneamente como haber cometido una infracción de tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro corregir el error factual causado por la simulación del oponente”, ejemplificaron.

El pasado lunes, la IFAB determinó que la simulación no puede convertirse en una falta atribuible al rival. ¿La razón? Consideran que amonestar a un jugador inocente a partir de un engaño rompe la lógica del reglamento.

En conclusión, su circular reconoció que Embolo no debió ser expulsado en el partido de cuartos de final ante Argentina.



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