¿Gianni Infantino planea vender el fútbol?

FIFA contempla una reestructuración de su modelo económico para elevar la inversión destinada al desarrollo del fútbol global por encima de los $10,000 millones de dólares. Según reveló Financial Times y The Times, la entidad rectora del fútbol planea dar entrada a inversores externos en una estructura comercial inédita.

¿La FIFA planea vender el fútbol?

A través de un comunicado dirigido a la federaciones de fútbol del mundo, el organismo expuso su intención de autorizar la incorporación de “terceros para realizar inversiones minoritarias, sin control alguno” dentro de una nueva entidad subsidiaria denominada Fifa Forward Enterprise (FFE).

La puesta en marcha de la iniciativa dependerá del visto bueno de las 211 federaciones que conforman la FIFA en una próxima votación que tiene como fecha límite el próximo 19 de septiembre.

En el comunicado se expuso la “oportunidad de financiación singular y única” con la creación de un una filial de la FIFA de 20,000 millones de dólares (propiedad en un 20% de inversores privados) que gestionaría las competiciones y eventos del organismo rector del fútbol, como las Copas del Mundo y las Copas Mundiales de Clubes.

En caso de recibir luz verde, la compañía de capital de riesgo estadounidense Thrive Eternal perfila como la firma principal para encabezar el conglomerado de inversores privados. Paralelamente, medios británicos sugirieron que esta estructura podría reportar compensaciones económicas millonarias a la figura de Gianni Infantino.

¿Qué pasará si no se da el plan de Infantino?

Según The Times, Infantino escribió en una carta dirigida a las federaciones del mundo que, en caso de ser aprobada la propuesta, las instituciones rectora tendrían acceso a un paquete de financiación de $10,000 millones de dólares. En caso contrario, las federaciones solo recibirán $2,700 millones.

“En total, para el próximo ciclo que comienza el 1 de enero de 2027, cada asociación miembro tendrá la posibilidad de acceder a hasta 40 millones de dólares por asociación miembro según esta propuesta”, escribió Infantino en su carta.

Sin embargo, el organismo no especificó los mecanismos exactos de control ni el alcance operativo preciso que tendrá la intervención de Infantino en la nueva sociedad comercial.

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